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大陸 大陸焦點 特派現場

連8天40度！鄱陽湖「縮水」打破70年紀錄　廬山瀑布瘦成一條線

記者任以芳／綜合報導

大陸中央氣象台今（18）日連續第8天發佈高溫紅色預警，預計未來10天，四川盆地、江漢、江淮、江南等地有持續性高溫天氣，累計高溫日數可達7到10天，上述地區最高氣溫可達35到38度，局地可超過40度。受氣候影響，江西乾旱也很嚴敬，鄱陽湖打破70年枯水期紀錄，面積持續縮水；廬山秀峰瀑布水流也變成「纖細」水柱。

綜合陸媒報導，大陸連日來的持續高溫，部分各省很多河流湖泊水位明顯下降，甚至一些地區已經形成乾旱情況。其中，大陸最大的淡水湖，江西鄱陽湖的水位持續走低，截止到17日8點，長江湖口站水位和鄱陽湖星子站水位均比往年偏低6米多。

▲▼ 廬山瀑布瘦成一條線、鄱陽湖縮水 。（圖／翻攝 央視）

▲江西鄱陽湖面積縮水，打破七十年紀錄 。（圖／翻攝 央視）

根據資料顯示，長江湖口站水位為10.18米，較多年同期偏低6.42米，而鄱陽湖標誌性水文站星子站水位為10.29米，較多年同期偏低6.37米。

鄱陽湖區通江水體面積僅為803平方公里，較去年同期減少了2097平方公里，比豐水期的3800多平方公里減少近3000平方公里。

目前，鄱陽湖水位仍在持續下降，在鄱陽湖入長江口，往日寬闊的湖面上出現大片黃色泥灘，航道變得狹窄難行。鄱陽湖已經創下了1951年有記錄以來最早進入枯水期的紀錄。

▲▼ 廬山瀑布瘦成一條線、鄱陽湖縮水 。（圖／翻攝 央視）

▲ 乾旱嚴重，江西廬山秀峰瀑布瘦成一條線 。（圖／翻攝 海客新聞）

隨著高溫乾旱天氣持續，江西廬山瀑布原本澎湃的水流不見了，受到乾旱影響，瀑布瘦身成「一根線」，從山上流下來水量極小，幾乎快斷絕。

陸媒《海客新聞》報導也指出，當地遊客李先生介紹，7月去秀峰瀑布的遊玩時候，水量還很大，站在瀑布旁邊，可以感覺到水花霧氣直往臉上撲，但是7月之後水量明顯就減少了，加上持續高溫乾旱，秀峰瀑布越來越纖細。

大陸中央氣象局今預估白天，陝西南部、河南、山東西部、安徽、江蘇西部和南部、湖北、湖南、江西、浙江、上海、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東北部等地最高氣溫將有35到3度。

其中，陝西南部、四川東部、重慶、湖北西部和東南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部等地的部分地區最高氣溫可達40度以上。從中期預報看，未來一週，長江流域尤其是川蜀地區，依然將維持40度左右的高溫天氣。

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