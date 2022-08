歐盟插旗印太！德、法參加17國軍演　專家：中國比俄羅斯更具威脅

▲德國空軍歐洲颱風戰機(Eurofighter Typhoon)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國眾議院議長訪台之後,全球又將重心擺回印太地區,德國和法國宣布,將派軍機參與在澳洲舉行的17國聯合軍演。專家認為,這代表著歐盟逐漸意識到,中國可能比俄羅斯更具威脅性。

由澳洲軍方主辦的多國空軍聯合演習「漆黑」(Pitch Black)自8月19日至9月9日在澳洲北部達爾文(Darwin)空軍基地等地展開,除了日本、韓國與印度等15國參與外,來自歐盟的德國、法國也宣布派軍機參與,這也是德國空軍首次參與印太地區軍演。

德國此次「疾速太平洋2022」(Rapid Pacific 2022)任務派出6架歐洲颱風戰機(Eurofighter Typhoon)在內的13架軍機,為和平時期最大規模調動之一。德國空軍司令格哈茲中將(Ingo Gerhartz)15日告訴美媒「國防新聞」(Defense News),目的是為了「展現我們能在一天之內抵達亞洲」。

.@Team_Luftwaffedeploys fighters & support aircraft to the Indo-Pacific region for the 1st time, flying 10,000kms in 24hrs



Working with #NATO Partners across the globe demonstrating the endurance & reach of Allied air power



Read more https://t.co/X5w72kkWfW#StrongerTogether pic.twitter.com/ejz8x4bdAZ