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歐盟插旗印太！德、法參加17國軍演　專家：中國比俄羅斯更具威脅

▲▼德國空軍歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國空軍歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長訪台之後，全球又將重心擺回印太地區，德國和法國宣布，將派軍機參與在澳洲舉行的17國聯合軍演。專家認為，這代表著歐盟逐漸意識到，中國可能比俄羅斯更具威脅性。

由澳洲軍方主辦的多國空軍聯合演習「漆黑」（Pitch Black）自8月19日至9月9日在澳洲北部達爾文（Darwin）空軍基地等地展開，除了日本、韓國與印度等15國參與外，來自歐盟的德國、法國也宣布派軍機參與，這也是德國空軍首次參與印太地區軍演。

德國此次「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022）任務派出6架歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）在內的13架軍機，為和平時期最大規模調動之一。德國空軍司令格哈茲中將（Ingo Gerhartz）15日告訴美媒「國防新聞」（Defense News），目的是為了「展現我們能在一天之內抵達亞洲」。

印度新德里智庫「政策研究中心」（Centre for Policy Research）資深研究員邱赫瑞（Angshuman Choudhury）19日在《外交家》（The Diplomat）雜誌刊登專文指出，德法選在台海緊張與俄烏戰爭期間大規模參與遠在印太地區軍演，特別是在裴洛西訪台之後，可能有兩個重要的意義。

首先，它反映出一些歐洲國家越來越關注中國在印太地區不斷增加的戰略影響力，歐洲的評估報告開始認清中國是比俄羅斯更大的威脅，而考量到北京在政治和經濟的影響力，確實遠遠超過莫斯科，歐洲的作法並沒有錯。

第二，它加劇了印太地區的地緣戰略競爭，在中國已經對裴洛西、聯邦參議員馬基（Ed Markey）接連訪台感到非常憤怒的情況下，這些軍事部署可能會讓北京解讀為毫無根據的挑釁。儘管德國小心避開南海、台灣海峽等爭議地區，若北京必須生氣，還是會生氣。

邱赫瑞表示，它也替其他西方大國在印太地區增加新的、可能破壞地區穩定的軍演開創先例，這可能會是該地區的中小國家外交迅速複雜化，例如一些東盟國家，它們可能不希望捲入大國的交火之中。

邱赫瑞最後尖銳指出，「在評估歐洲在印太地區的最新部署之前，我們應該問一問，這些部署真正符合誰的利益？是他們自己的，還是他們口中所謂『印太地區』的？」

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