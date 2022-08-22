動物用藥品進口大突破！獸醫師「無藥可用的困境」露曙光

▲在獸醫師公會與立法委員高嘉瑜努力下，動物用藥品進口有大突破。（圖／獸醫師公會提供，下同）



生活中心／綜合報導

針對動物用藥爭議問題，在臺北市獸醫師公會張振東理事長及高雄市獸醫師公會常務理事蕭序諺、臺中市獸醫師公會的建議下，由立法委員高嘉瑜協調，農委會今年五月時，在極短的時間內修改相關法規，降低動物醫院自購門檻及開放各級獸醫公會可團購。

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▲立法委員高嘉瑜委員(左)、高雄市獸醫師公會常務理事蕭序諺(右)。



▲台北市獸醫師公會張振東理事長。

由於先前的動物用藥管理較嚴格，台灣獸醫師無法使用許多己在國外使用多年的藥品，重則以嚴厲的刑責加身，許多獸醫師為了治療病畜挺而走險，購買違法私自擕入的水貨藥品，有時一不小心還買到來源不明的偽藥，而危害動物健康。

社團法人高雄市獸醫師公會則是在第一時間就協助獸醫師會員團購英國及澳洲的動物用藥品，在修法後和國外藥商簽約，完成了動物用藥品輸入團購，金額約二百餘萬元。

▲▼農委會在今年五月時，極短的時間內修改相關法規，降低動物醫院自購門檻及開放各級獸醫公會可團購。

高雄市獸醫師公會常務理事蕭序諺表示，「在可預見的未來裡，提供了獸醫師診治寵物的武器，對改善台灣寵物的醫療品質功不可没，也有良好的起頭示範作用，會有更多的動物醫院及公會以合法的管道進口動物用藥品，對寵物使用藥品的安全性也更有保障，讓動物福祉的更躍進」。