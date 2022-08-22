台南2警遭殺　警粉專PO全黑圖：我們只有一個名字叫警察

記者張鈜閔／綜合報導

台南2警遇襲重傷，緊急送醫後仍雙雙不治，兇嫌目前還在逃逸當中，案件震撼全台，「臺中市政府警察局刑事警察大隊」粉專稍早PO出一張黑圖悼念「我們只有一個名字叫警察」。

▲台南2警遇襲，雙雙喪命。（圖／民眾提供）

台南安南區北汕尾三路22日爆殺警案，27歲員警曹瑞傑及36歲涂民誠今上午11時許疑似在追緝竊盜通緝犯時遭到攻擊，其中一人甚至遭割頸20公分，經緊急送醫後，雙雙宣告不治。

對此，「臺中市政府警察局刑事警察大隊」粉專PO出一張黑圖並發文，「慟！希望大家都能平安上下班，回家陪伴家人」、「#我們只有一個名字叫警察」，哀悼「#學長RIP #台南勇警殉職」，他也提到「守護民眾，維護治安本來就是我們的工作，只是我們看到，是感同身受的難過。」

殺警案案發後警方鎖定嫌犯機車車牌「369-PGB」(深紅色，光陽普通重機，有失竊登記)，並在線上下令全台圍捕攔截，稍早犯嫌正面照以及騎乘機車逃逸的背影照曝光，名字為陳偉捷。

▲台南殺警兇嫌陳偉捷正面曝光。（圖／民眾提供）

台南市警局局長方仰寧稍早召開記者會時也動怒，表示2位同仁因公殉職，要對他們的死有個交代，不容歹徒挑戰公權力，目前已經動員所有刑事警力展開團隊合作，務求在最短時間內將凶狠的歹徒追緝到案。