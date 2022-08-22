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詐騙連愛心捐款都不放過！芥菜種會被冒充　緊急關閉網路捐贈

▲▼芥菜種會遭詐騙集團冒用名義，向捐款人行騙。（圖／芥菜種會提供）

▲芥菜種會遭詐騙集團冒用名義，向捐款人行騙。（圖／芥菜種會提供）

 記者林育綾／台北報導

不只柬埔寨人蛇集團詐騙案頻傳，國內詐騙也相當猖獗！基督教芥菜種會今（22）日表示，自上週六20日下午開始，陸續有捐款人通知接到詐騙電話。對方假冒芥菜種會名義行騙，有善心人士因此被騙數萬元，已緊急報案；芥菜種會也在第一時間簡訊通知捐款人防範。

國內電話詐騙猖獗，除了常見的電商平台遭殃，近也有公益團體深受其害。芥菜種會說明，20日下午開始陸續有捐款人通知接到詐騙電話；為避免捐款人受騙，已於第一時間發送訊息提醒捐款人小心防範，並向165反詐騙諮詢專線通報；目前也緊急關閉對外的網路捐贈。

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據悉，對方直接謊稱是「芥菜種會」的工作人員，告知在捐款時設定錯誤，變成定期扣款2000元到5000元不等。有些捐款人接到電話後，敏銳察覺是詐騙，並未上當；但也有人因此受害，被騙了數萬元，芥菜種會也鼓勵受害者立即報案。

芥菜種會執行長李肇家表示，詐騙集團的惡行不僅造成機構與捐款人之間信任關係的傷害，更嚴重危害弱勢兒少與家庭的生活，芥菜種會予以嚴厲譴責。藉此提醒社會大眾，提高警覺、慎防受騙，也邀請大家站在一起、共同防衛，不讓詐騙集團繼續猖狂作惡。

而為防止駭客入侵，芥菜種會已於8/21下午緊急關閉對外網路捐贈，並設置緊急聯絡專線02-7705-9292，若有捐款、認養相關或任何問題，都可致電或E-mail至service@mustard.org.tw，或私訊粉絲專頁洽詢。

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