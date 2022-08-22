林靜儀「甩鍋中介法」大翻車！　苦苓驚：變壞速度比范雲快

▲林靜儀指稱《數位中介服務法》由在野黨率先提出，引發各界砲火。（圖／林靜儀、苦苓臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）公布《數位中介服務法》草案，遭質疑恐箝制網路言論自由。民進黨立委林靜儀昨（21日）指稱在野黨過去曾提出類似法案，引發各界譁然。對此，知名作家苦苓驚「沒想到林靜儀『變壞』的速度比范雲還要快。」

本站昨報導「林靜儀大型翻車現場！遭多方圍剿 媒體人：選出這種立委真可悲」內文指出，林靜儀聯手親綠媒體、側翼粉專，試圖帶風向指控《數位中介服務法》是由在野黨立院黨團提出。

民眾黨團反擊，譴責這種假消息、潑髒水的行徑；民進黨敢做不敢當，意圖用《數位中介服務法》箝制人民言論自由，就不要瞎扯在野陣營，再次重申，民眾黨團從未提出《數位中介服務法》。

民眾黨嚴正重申，從未提出數位中介法，而是提出數位性暴力相關草案，且都有明確定義與限縮，絕非無限上綱侵犯言論自由。網路平台管制也應優先處理網路詐欺、一頁式網站詐騙等犯罪行為，而非空白授權行政機關成為言論審查的東廠。

苦苓今天則在個人臉書發文痛批，「沒想到林靜儀『變壞』的速度比范雲還要快，不知道下一位會是誰呢？難道『小英女孩』 都這樣？」

▲作家苦苓臉書發文。（圖／苦苓臉書）

對於《數位中介服務法》爭議，林靜儀日前解釋，網路詐騙、性霸凌、性剝削等新興犯罪行為目前多數網路社群平台僅能「自律」。黃揚明在臉書發文痛批，拿「性私密活動公開自由侵害事件處理法草案」、「侵害個人性私密影像防制條例草案」來跟「數位中介服務法」相提並論，簡直胡扯，現在綠營側翼、立委連識字程度都很糟糕，實在令人訝異！

黃揚明指出，處理「性私密影像」下架的相關法案，是眾人都可接受，但「數位服務中介法」則是所有行政部門都可以認定網路上的「違法內容」，不限於性私密影像等範圍。他直言，「居然還有立委拿此論述來帶風向，程度之差實在令人傻眼，選出這種立委真可悲」。

▼黃揚明發文打臉林靜儀 。（圖／黃揚明臉書）