名古屋巴士國道「火燒車」釀9傷！燒到剩骨架畫面曝　翻覆前撞數車

記者王佩翊／編譯

日本名古屋一輛巴士22日行經高速公路時發生翻車意外，整輛車瞬間起火，儘管消防人員到場後，在半個小時內就將火勢撲滅，但整輛車仍燃燒殆盡，並造成9人受傷，其中2人OHCA（到院前心肺功能停止）。事發當時，該輛巴士曾與其他車輛發生衝撞，從現場畫面也可以看到巴士是往左翻覆，而事故地點則是位於匝道口。

根據《日本放送協會》報導，事故巴士是名古屋車站與名古屋機場間的接駁車，由愛知縣小牧市的一間巴士公司營運。該輛巴士22日上午9時半左右從名古屋機場出發，並在9時55分抵達名古屋市中心，隨後返回機場，沒想到卻在回程發生意外。

警方目前還無法確定事故發生的具體原因，但是從現場狀況可以判斷，巴士在匝道口曾與其他車輛發生衝撞，並且往左側、也就是乘客出入的車門一側翻倒，同時也發生火燒車事故。警消22日上午10時左右接獲通報，當時目擊民眾表示，看到一輛巴士在高速公路上翻覆並且冒出濃煙。待警消趕往現場後，就已經出現火勢。

根據消防人員指出，一共出動了13輛消防車，而火勢也在上午10時半前撲滅，不過大火已經將巴士燒到只剩骨架。據悉，事故巴士包含駕駛在內共可以乘載61人，但是還無法確定事發當時有多少乘客搭乘。

根據《共同社》報導，該起事故一共造成9人受傷，其中2人OHCA，並且在起火前曾經與多輛車發生衝撞。

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