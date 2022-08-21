日英計畫出口新一代戰機降成本　恐受「日本裝備轉移原則」限制

▲日本與英國傳出有意將共同研發的下一代戰機出口至第三國。圖為2014年東京北部百里飛行場（Hyakuri Air Base）年度自衛隊空軍檢閱儀式的F-2戰機編隊飛行。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本三菱重工與美國洛克希德馬丁公司合作研製的F-2戰機，作為日本航空自衛隊專用的多用途戰機，於2000年起開始服役。而日本現在計劃與英國共同開發F-2後續的下一代戰機，並嘗試向第三國出口，不過日本現行規定不允許出口攻擊軍備，可能不得不考慮修改「防衛裝備轉移三原則」。

據日本《共同社》報導，日本多名政府人士20日透露，日本與英國正在商議嘗試將兩國共同開發、作為F-2 戰機後續機型的下一代戰機出口至第三國，希望能透過增加生產數量來降低研發製造成本。

不過，日本現行的「防衛裝備轉移三原則」的方針規定不能對外輸出「攻擊用途」的軍備，而關於共同開發的戰機，雖然可以向共同開發國轉移技術和裝備，但不允許轉移至第三國。日本和英國若向第三國出口下一代戰機，可能引發日本輿論擔憂國產武器可能被用於攻擊和「助長紛爭」。

報導指出，日本政府爭取在F-2開始退役的2035年，開始部署下一代戰機。主要開發為日本三菱重工，英國的勞斯萊斯公司參與引擎開發，英國航空和防務巨頭貝宜系統公司（BAE Systems plc）則投入機體開發。日、英目前正就機體通用化展開協商，估計年底前敲定計劃全貌。

日本防衛省將在2023年度預算申請中計入相關經費，但自民黨國防人士擔心，如果耗費巨資開發下一代戰機，卻不能出口至他國，產量無法拉高的情況下，成本將提高許多。日本政府6月公布的經濟財政運營指針提到，「將進行包含裝備轉移相關調整在內的所需制度完善」，被傳是將修改「防衛裝備轉移三原則」納入考量。

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