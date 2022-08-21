金融時報：台灣本周準備接待更多外國訪團　日本、美國接力訪問

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國《金融時報》消息指出，儘管中國大陸不斷透過軍事威脅與制裁，企圖阻止各國與台灣往來，但台灣將在本周接待更多外國議員，包含日本和美國的代表團。

根據《金融時報》報導，日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司將在22日率團訪問台灣，而美國國會議員代表團也會接著在周末抵台，而這也是美國國會代表團在幾周內第三度訪台。

▲日本超黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司。（圖／翻攝自古屋圭司推特）



報導指出，美國、歐洲和日本的國會議員或內閣成員，一直以來都會定期訪問台灣，儘管北京一直反對這樣的交流，但從未有過具體反制動作，直到美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之後，才開始採取軍事威脅和制裁手段回應。

就在裴洛西訪台前一周，日本眾議員、前防衛大臣石破茂才於7月27日率團訪台，當時並未引發中國強烈反應。不過，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agne Vaiciukeviciute）在裴洛西之後訪台，立刻被北京宣布制裁；美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率團訪台後，中國也隨即宣布在台灣周圍展開新一輪軍演。

▲交通部次長祁文接待立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agne Vaiciukeviciute）。（圖／交通部提供）



日本匿名官員指出，日本政府內部對於古屋圭司的訪問沒有特別擔心，不過同時也害怕台海間的緊張局勢，可能會破壞日本與中國大陸關係的微妙平衡，「今年正好是日本和中國建立外交關係50周年，有來自商界的壓力，但我們作為外交官，也希望能和中國保持穩定關係，從這個角度來看，我們不應該鼓勵日本議員訪台。」

▲美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率團訪台。（圖／路透）



隨著美國、日本和歐洲對中態度變得更加敵對，各國政府與台灣接觸的次數也越來越多，以強調共同的價值觀。《金融時報》統計，台灣今年已經接待了14個來自未建交國家的議會或政府代表團，其中包含19名美國國會議員。自總統蔡英文2016年上任以來，已經有已有58名美國國會議員訪台，在這段期間每年訪台人數增加一倍。

除了美國以外，中歐和東歐的立院和政府也成為常客，因為他們對於和中國經濟往來所帶來的好處感到失望，且大力抵制北京嚴厲的政治要求。立陶宛下周會在台北開設經貿代表處，預計9月會開始運作；加拿大參眾議員則計劃在10月率團訪台。