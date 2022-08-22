1元吃冬蔭功炸雞！肯德基推「免下車快取GO」服務　直送到車旁

▲肯德基推出速食業獨家「免下車快取GO」服務，直接將餐點直送到車旁。（圖／肯德基提供）

記者林育綾／台北報導

肯德基宣布，明（23）日起推出速食業獨家「免下車快取GO」服務， 只要於肯德基官網預定餐點，到取餐點線上報到後，免排隊、免下車，即有專人將餐點直送到車旁；另還加碼推購任一款桶餐+1元，就送一塊「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，讓許多忙碌消費者輕鬆成為時間管理大師，省時又省錢。

▲「免下車快取GO」首波推出期間，還加碼選購任一款桶餐+1元，就送一塊「冬蔭功坤咔香辣脆雞」。（圖／業者提供）

肯德基表示，致力於提供全新「體驗式消費」模式，8月23日起在全台13家指定門市正式推出「免下車快取GO」服務，只要動動手指於肯德基官網上預定餐點，到取餐點線上報到後，免排隊、免下車，即有專人將餐點直送到車旁。無論是分身乏術的職業婦女、忙碌上班族、或是就是不想下車、排隊的每個人，都能透過此服務享有輕鬆點、快速取、送到手的尊榮服務。

▲▼「免下車快取GO」只要於肯德基官網預定餐點，到取餐點線上報到後，免排隊、免下車，即有專人將餐點直送到車旁。（圖／肯德基提供）

「免下車快取GO」首波推出期間，還加碼選購任一款桶餐+1元，就送一塊最新期間限定泰式濃郁重口經典「冬蔭功坤咔香辣脆雞」、或一份四塊上校雞塊(二擇一)，XL套餐再+1元就能享有多一顆原味蛋撻。

▼肯德基「免下車快取GO」服務首波在全台13家門市推出。（圖／肯德基提供）

另外，麥當勞即日起至9月27日也祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「中杯經典那堤」（2擇1）任選「同品項買1送1」，不過提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

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