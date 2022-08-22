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今天揪團訂！漢堡王連5天「華堡免費送」　優惠碼快收下

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲8月限定華堡日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控先訂起來！人氣速食店「漢堡王」8月限定「華堡日」來了，連4天只要預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定8月26日取餐，即可多吃原味華堡1顆，且26日當天凡憑粉專截圖於門市也同享優惠，等於有5天直接爽嗑買1送1，快揪同事一起吃爆。另，麥當勞歡樂送至9月27日前也祭出「2大餐點買1送1」優惠，全都不能放過。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲小華堡是漢堡王人氣經典招牌。

漢堡王「8月華堡日」開訂了，即日起至8月25日限時4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定8月26日當日取餐，即可多吃人氣原味華堡1顆，隨餐送且不限量，8月26日當天於門市也能憑粉專截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，提醒該活動不適用機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送限時買1送1。（示意圖／業者提供）

另，麥當勞即日起至9月27日也祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「中杯經典那堤」（2擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

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