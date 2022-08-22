將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天暴風圈侵襲率曝

▲目前西北太平洋有兩個熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

「馬鞍」颱風將生成！中央氣象局預報員張承傳表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預估今天（22日）有機會成颱，周二晚起外圍環流影響，也有發布海上颱風警報機率；另外，在遠洋還有一個熱帶低壓發展中，預估周二清晨成颱。而根據氣象局最新資料，「準馬鞍」7級風暴風圈侵襲機率，最高為恆春僅7%。

根據國際命名，若屆時皆成颱，將是今年第9號颱風「馬鞍」（Ma-On，香港提供，指馬鞍山），以及第10號颱風「蝎虎」（Tokage，日本提供，指蝎虎星座）。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天各地晴到多雲、高溫炎熱，桃園以北、東半部、南部及南投、嘉義容易出現局部36度以上高溫，花蓮縱谷及大台北、台東甚至有局部38度以上高溫發生機率；降雨部分，只有午後在嘉義以南及其他山區有零星短暫雷陣雨。

張承傳說，周二白天依舊多雲到晴、高溫炎熱，但水氣稍增多，中南部、東南部和其他山區午後有局部短暫雷陣雨；周二晚到周三，熱帶低壓或颱風外圍環流影響，南部、東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，周四熱帶低壓或颱風有機會登陸廣東，周四到周日風場偏南到西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼菲律賓東方海面的熱帶低壓估今成颱，是否發海警待觀察。（圖／氣象局）



氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速6公里。張承傳分析，今有機會成颱，預估未來先通過呂宋島進入南海，往廣東前進，而周三最靠近台灣；若以目前預報的路徑更北、暴風半徑再大一點，有機會碰到警戒區、有海警機率，還要再觀察。

根據根據氣象局最新資料，「準馬鞍」7級風暴風圈侵襲機率，最高為恆春僅7%，其次為高雄5%，台南、屏東、蘭嶼各4%、澎湖、金門各3%，至於其他地區都低於2%。

另外，在遠洋、硫磺島東方海面也有一個熱帶低壓發展中，張承傳指出，預估周二清晨成颱，未來往日本東方海面過去，再從東北方向遠離，對日本沒影響。

▼氣象局估「準馬鞍」周三最靠近台灣。（圖／氣象局）

▼「準馬鞍」暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

