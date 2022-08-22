　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天暴風圈侵襲率曝

（圖／氣象局）

▲目前西北太平洋有兩個熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

「馬鞍」颱風將生成！中央氣象局預報員張承傳表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預估今天（22日）有機會成颱，周二晚起外圍環流影響，也有發布海上颱風警報機率；另外，在遠洋還有一個熱帶低壓發展中，預估周二清晨成颱。而根據氣象局最新資料，「準馬鞍」7級風暴風圈侵襲機率，最高為恆春僅7%。

根據國際命名，若屆時皆成颱，將是今年第9號颱風「馬鞍」（Ma-On，香港提供，指馬鞍山），以及第10號颱風「蝎虎」（Tokage，日本提供，指蝎虎星座）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天各地晴到多雲、高溫炎熱，桃園以北、東半部、南部及南投、嘉義容易出現局部36度以上高溫，花蓮縱谷及大台北、台東甚至有局部38度以上高溫發生機率；降雨部分，只有午後在嘉義以南及其他山區有零星短暫雷陣雨。

張承傳說，周二白天依舊多雲到晴、高溫炎熱，但水氣稍增多，中南部、東南部和其他山區午後有局部短暫雷陣雨；周二晚到周三，熱帶低壓或颱風外圍環流影響，南部、東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，周四熱帶低壓或颱風有機會登陸廣東，周四到周日風場偏南到西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼菲律賓東方海面的熱帶低壓估今成颱，是否發海警待觀察。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速6公里。張承傳分析，今有機會成颱，預估未來先通過呂宋島進入南海，往廣東前進，而周三最靠近台灣；若以目前預報的路徑更北、暴風半徑再大一點，有機會碰到警戒區、有海警機率，還要再觀察。

根據根據氣象局最新資料，「準馬鞍」7級風暴風圈侵襲機率，最高為恆春僅7%，其次為高雄5%，台南、屏東、蘭嶼各4%、澎湖、金門各3%，至於其他地區都低於2%。

另外，在遠洋、硫磺島東方海面也有一個熱帶低壓發展中，張承傳指出，預估周二清晨成颱，未來往日本東方海面過去，再從東北方向遠離，對日本沒影響。

▼氣象局估「準馬鞍」周三最靠近台灣。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼「準馬鞍」暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣將出現三階段變化。（圖／氣象局）

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天暴風圈侵襲率曝
LLB次青少棒賽台灣第8度奪冠　中市中山國中擊退美國代表隊
娜美不忍了！限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」：否則法院見
外媒曝iOS 16正式版推出日期！　全新功能一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

余苑綺病逝！青壯族罹直腸癌關鍵在吃　6大飲食原則一次看

本土累計破500萬例確診　估年底再增300萬例

將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天暴風圈侵襲率曝

重機男載妹逆向超車4秒後急墜消失　網轟：載別人女兒腦袋裝什麼

醫示警：大腸直腸癌年輕化　家族符合3條件風險高

三寶路口插隊遇「最快現世報」　影片讓網直呼：本日最舒壓

護理師半夜見「無人電梯」4天上樓鬼開門　學姐飆罵！下秒全場沉默

準馬鞍一路西奔逼近！「全台轉雨」熱區出爐　下周連灌6天雨時程

重機慘被尿灌！監視器抓凶手　竟見鄰居阿北狂射

太魯閣吃泡麵被搶！她遭「熱湯淋腿」大片燙傷　兇嫌繼續逛街

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

余苑綺病逝！青壯族罹直腸癌關鍵在吃　6大飲食原則一次看

本土累計破500萬例確診　估年底再增300萬例

將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天暴風圈侵襲率曝

重機男載妹逆向超車4秒後急墜消失　網轟：載別人女兒腦袋裝什麼

醫示警：大腸直腸癌年輕化　家族符合3條件風險高

三寶路口插隊遇「最快現世報」　影片讓網直呼：本日最舒壓

護理師半夜見「無人電梯」4天上樓鬼開門　學姐飆罵！下秒全場沉默

準馬鞍一路西奔逼近！「全台轉雨」熱區出爐　下周連灌6天雨時程

重機慘被尿灌！監視器抓凶手　竟見鄰居阿北狂射

太魯閣吃泡麵被搶！她遭「熱湯淋腿」大片燙傷　兇嫌繼續逛街

余苑綺病逝！青壯族罹直腸癌關鍵在吃　6大飲食原則一次看

英國最大港佛利斯多罷工8天　陽明的THE聯盟船隻彎靠南安普敦避開風暴

唐綺陽運勢／關注法規議題！雙子「小心腦神經衰弱」雙魚好好養生

周天瑋談霸權與文明》華府九力：三權分立只是外殼

挨轟無視錢薇娟搶發言！《全明星4》黃宏軒深夜道歉：我真的盡力了

本土累計破500萬例確診　估年底再增300萬例

快訊／逸達「性早熟」新藥三期臨床啟動！　將收93名受試者、拚3年完成

慘！大谷翔平遭遇腸胃炎　只投4局退場吞本季第8敗

防台灣有事！　日本擬部署1000枚長程飛彈抗衡中國

營養師教多吃「5種食物」維護腸道健康　養好菌才能鞏固免疫力

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

自備環保杯多收5元服務費　台南飲料店糗了

準馬鞍一路西奔　全台轉雨連灌6天

50元炸脆肉塞爆紙袋　在地人跪喊：別報了

影射Bump勾結黑幫　中山副教授嗆完偷改文

後天「處暑」！6禁忌一次看　2生肖大沖

假日搭捷運　他罵乘客「不懂規矩」臉腫了

護理師半夜見「無人電梯」鬼開門

三寶在路口插隊　巧遇最快現世報

鄰居阿姨咬唇暗示「老公不在家」！鮮肉狂抖

太魯閣吃泡麵被搶！她遭熱湯淋腿燙傷

阿北狂射！重機慘被尿噴

工程師狂瘦20公斤想吐！查出這病

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

更多熱門

相關新聞

準馬鞍一路西奔　全台轉雨連灌6天

準馬鞍一路西奔　全台轉雨連灌6天

中央氣象局表示，菲律賓東方近海的熱帶低壓TD11有機會升成今年第9號颱風「馬鞍」（Ma-on，香港命名，意即山名），預報資料以通過巴士海峽的機率高，一路向西北朝中國前進，最靠近台灣時間落在23至24日（周二至三），受準馬鞍外圍環流影響，南台灣、花東、澎金地區轉有驟雨。災害預報士賈新興分析，馬鞍成颱機率約五成，通過台灣附近時花東以南、恆春半島降雨明顯，其它地區也有局部陣雨。

沒有颱風！各地降雨僅剩4成　水利署曝：水情吃緊亮燈、9月恐限水

沒有颱風！各地降雨僅剩4成　水利署曝：水情吃緊亮燈、9月恐限水

新疆罕見初雪　居民驚呆：太早了

新疆罕見初雪　居民驚呆：太早了

一圖秒懂「未來一周天氣3變化」　輕颱馬鞍最快明下午生成

一圖秒懂「未來一周天氣3變化」　輕颱馬鞍最快明下午生成

高溫預警變常態？　他憂心：跨度至少未來十年

高溫預警變常態？　他憂心：跨度至少未來十年

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風張承傳

讀者迴響

熱門新聞

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

房客搬走冷氣、冰箱　連流理台也整組消失！

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

自備環保杯多收5元服務費　台南飲料店糗了

連千毅公開老婆帳戶餘額嗆：離不成啦！

大姐余筱萍痛別「最善良可愛的妹」

娜美限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」

準馬鞍一路西奔　全台轉雨連灌6天

余苑綺「一天8顆蘋果竟罹直腸癌」

大便有血以為痔瘡　醫教你分辨血色

亂充電恐害手機提早陣亡！3C達人來揭秘　5大NG習慣一次看

王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：很心疼　　

全明星藍隊慘被電　錢薇娟說重話

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

快訊／余苑綺癌逝！享年39歲

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面