可能「雙颱共舞」　2大熱帶低壓發展中！氣象專家曝2系統對台影響

記者李宜秦／台北報導

目前海面上共有兩個熱帶性低氣壓正在發展中，包括呂宋島東邊的TD11，及日本東南方海上的TD12，天氣職人吳聖宇表示，TD12發展情況更佳，且接近日本海域，有機會先行增強為第九號颱風「馬鞍」，不過對台灣天氣沒有影響。至於熱帶低壓TD11環流則會在週三、四影響天氣，若成颱也不排除發警報機率。

▲海上有兩個熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）

氣象局官網顯示，目前海上共有兩個熱帶低壓正在發展中，吳聖宇指出，除了呂宋島東邊的熱帶低壓TD11之外，在日本東南方海面上還有一個今天早上被發布颱風形成預警的熱帶低壓TD12。

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▲吳聖宇指出，位於日本東南方海上的熱帶低壓可能先行增強為颱風「馬鞍」，但對台灣天氣沒有影響。（圖／臉書天氣職人吳聖宇）

從雲型上來看，TD12似乎發展得更好一些，相對的TD11受到強垂直風切干擾，低層環流中心持續外露中，如果TD12發展得更快，並且接近日本南方諸島海域，不排除日本氣象廳會先把TD12拉上來變成第9號颱風馬鞍，但是該系統對台灣的天氣並沒有影響性。

至於位於呂宋島東邊的TD11，氣象局預報員張承傳指出，今有機會成颱，預估未來先通過呂宋島進入南海，往廣東前進，而周三最靠近台灣；若以目前預報的路徑更北、暴風半徑再大一點，有機會碰到警戒區，有發布海上颱風警報的機率，還要再觀察。

張承傳說，週二晚到週三，熱帶低壓或颱風外圍環流影響，南部、東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；週四熱帶低壓或颱風有機會登陸廣東，周四到周日風場偏南到西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。