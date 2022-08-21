第9號颱風「馬鞍」最快明晚生成　氣象局曝36小時內成下顆輕颱

記者李姿慧／台北報導

今各地酷熱，氣象局對9縣市發布高溫燈號，其中花東可能飆出38度以上極端高溫，預估極端高溫將持續至週二上半天，由於熱帶擾動93W強度有緩慢增強趨勢，今晨8時已經生成熱帶性低氣壓，氣象局表示，36小時內，也就是8/22晚間有機會生成第9號颱風「馬鞍」。

氣象局表示，熱帶低氣壓今上午8時生成，位於菲律賓呂宋島東方，往西南西方向移動，沿著西北西方向預計在華南沿岸登陸，對台灣影響將在8/23到8/25，台灣附近水氣會比較多，將出現明顯天氣變化。

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▲最快明晚將生成馬鞍颱風。（圖／記者劉亮亨攝）

氣象局表示，整體大氣環境發展，熱帶低氣壓預計在36小時內，也就是明天8/22晚上有機會成下一顆颱風，生成第9號颱風「馬鞍」，但大氣環境條件比較不好，發展將以輕颱為主，登陸後會減弱消散。

氣象局表示，週二到週三(8/23~8/24)熱帶低氣壓靠近台灣，水氣會增加，中南部和東南部偏向花蓮南側，整天會有不定期局部短暫陣雨，其他地方以午後降雨為主，降雨較為零星，整體雲量會逐漸增多。

▲熱帶性低氣壓今上午8時生成，最快明晚生成颱風。（圖／氣象局）

週四到週六(8/25~8/27)熱帶低氣壓移到華南一帶，台灣風場偏西南風，中南部地區整天有不定時短暫陣雨，其他地方水氣多及中午熱力作用，要留意午後雷陣雨。

針對馬鞍颱風侵台機率，氣象局表示，現在還是熱帶性低氣壓，預估明天晚上有機會成為下一顆颱風，移動往西北西方向，跟台灣東方大片外海太平洋高壓勢力有關，高壓勢力變強，颱風往西，往北機率偏少，侵台機率低。