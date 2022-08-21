「七月訪鬼去」反應熱烈　全台各地民眾爭訪台灣最強女鬼

▲台南市觀旅局舉辦「台灣最強女鬼」稱號的陳守娘故事走讀遊程，四個梯次遊程圓滿結束，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接鬼月，台南市觀旅局首度舉辦另類走讀遊程 ，探訪「台灣最強女鬼」稱號陳守娘故事，四梯次遊程圓滿結束，除在地民眾，還有台北遊客，花四個小時車程下來聽鬼故事後，順道來台南二日遊；也有高雄上班族專程騎車來參加活動，反應熱烈，並敲碗希望市府能多舉辦類似特色路線，讓大家認識不一樣的台南。

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台南市長黃偉哲表示，台南是台灣最早開發的地區，充滿各種故事，清末台灣四大奇案中，就有三大案發生在台南，其中林投姐復仇與陳守娘大戰廣澤尊王，更是早年台南人耳熟能詳的鬼故事，只是早年因為對鬼神的禁忌，大家比較少提起，最近殭屍展引起風潮，觀旅局以陳守娘故事為背景，規劃遊程，讓遊客甚至是年輕一輩，透過鬼故事的導引，看見台南豐富的文化內涵。

台南市觀旅局配合鬼月，試辦四梯次的陳守娘遊程，由陳守娘出生地辜婦媽廟出發，活動推出，報名隨即秒殺；遊程循當年意圖染指守娘的師爺辦公處經歷廳（東市場），走訪府城隍廟、百年振發茶行、以及與陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王，最後到孔廟節孝祠找尋陳守娘牌位，在鬼月置身滿是牌位的節孝祠，讓不少參加的遊客直呼是印象最深刻的場景。

來自台北的廖小姐，從媒體得知消息後，和朋友約好，專程搭車下來參加走讀活動，她表示以往來台南大多是吃美食，逛安平或是中西區等比較熱門的觀光景點，這次活動安排路線是從來沒有走過的，加上故事襯托，感覺非常有趣。

住在台南的陳先生也說，自己雖然住在台南，但還是首度走到辜婦媽廟、永華宮，透過活動，也才知道孔廟節孝祠有這麼曲折的故事，希望觀旅局日後能多安排相關的活動，讓台南人也能更深入認識台南。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，台南街頭巷尾都充滿故事，前幾年的「四大月老」，已經帶動一波流行，迄今熱度不減，這次最強女鬼陳守娘受到歡迎，日後將繼續爬梳跟台南有關的故事，開闢兼具文化深度及觀光旅遊的路線，敬請期待。