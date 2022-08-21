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日少女為殺母弟　提前「殺人練習」！涉谷街頭隨機砍路人母女

▲▼日本警察,警視廳,警察,警車。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

▲少女聲稱，隨機砍人是為了「練習殺人」。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本東京涉谷20日晚間發生隨機砍人事件，一名53歲婦女與19歲女兒遭到另一名15歲少女持刀攻擊，兩人雖隨即被送往醫院，但因傷勢嚴重仍在搶救。行兇少女被逮後一度供稱自己是為了被判死刑才會隨機砍人，然而根據最新消息指出，少女向警方坦承，其實是為了要殺死自己的母親與弟弟，才會上街隨機尋找「練習目標」。

根據《全日本新聞網》報導，被害的53歲婦女與其19歲的女兒20日晚間7時半左右，行經京王井線位於涉谷區的頭線神泉車站附近時，突然被一名15歲少女持菜刀砍中背部與胸部，兩人都身受重傷。兇手隨即被制伏，並且被警方依殺人未遂嫌疑逮捕。

警方當場也在嫌犯身上搜出包含摺疊刀、水果刀在內的3把刀具。經警方調查，少女與被害母女並不認識，是隨機砍人。而少女被逮後一度供稱，隨機砍人是為了想被判死刑。不過根據警方的持續追問，少女坦言，其實自己是因為想要殺害母親與弟弟，所以才會帶著刀子上街尋找目標「練習殺人」。

根據《每日新聞》報導，事發當時，一名正在附近餐廳工作的26歲女性聽到尖叫聲後，隨即衝到外面查看，隨後就看到被害母女全身是血，其中一人流血倒地，另一人雖然也被捅，但是仍使出全身的力氣制伏行兇少女。其他目擊民眾見狀隨即上前幫忙制伏，並通報警方與救護車。

待被害人送院後，少女竟面無表情地詢問該名目擊女性稱，「那個女的死了嗎？」隨後就被警方押上警車帶走。根據警方調查，少女家住在埼玉縣戶田市，目前就讀於國中三年級。

►日本15歲少女涉谷街頭「隨機砍2母女」！　被逮供稱：想被判死刑

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