知名「韓式炸雞」漲破3萬韓元！超市推跳樓價競爭　民眾漏夜搶排

▲大型連鎖韓式炸雞品牌不斷調漲售價。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著俄烏戰爭導致全球通貨膨脹，南韓消費者物價指數已經連續2個月上漲超過6%，被譽為國民代表美食之一的「韓式炸雞」價格不斷暴漲，知名大型連鎖品牌BBQ的一隻韓式炸雞售價甚至超過3萬韓元（約新台幣685元）。在此之際，「Dangdang Chicken」（당당치킨）異軍突起，一隻雞的價格僅6000韓元（約新台幣137元），許多消費者搶在超市營業前排隊購買。

根據韓媒《News Daily》，新冠疫情在南韓趨緩、民眾開始習慣與病毒共存後，此段時間又被稱為後疫情時代，專家認為後疫情時代可能會刺激線下市場的購買需求，因此Home Plus、EMart等大型超市開始推出各種跳樓削價競爭，在如今追求「高CP值」的時代，又以韓式炸雞的削價競爭最為激烈，反映出民眾對大型連鎖炸雞品牌相繼調漲價格的不滿。

其中，Home Plus與Dangdang Chicken合作推出的韓式炸雞更是超低價，一般韓式炸雞每隻6990韓元、洋釀炸雞每隻7990韓元、2隻韓式炸雞9900韓元（特定時間，會員價）。

▲大型連鎖韓式炸雞品牌不斷調漲售價。（示意圖／CFP）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，自從Home Plus從15日起推出「末伏（夏季三伏）活動」，韓式炸雞的價格更是調降1000韓元，最便宜的每隻5990韓元，與知名大型連鎖韓式炸雞品牌所販售的2、3萬韓元相比，價格僅只有4分之1，造成每當超市開門營業前，就有大批消費者排在門口等候搶購。

由於網路上好評如潮，在YouTuber等網紅大力渲染下，甚至出現有人願意以短期打工的方式負責幫其他人排隊搶購超低價韓式炸雞。

面對削價競爭，另一間大型超市EMart也決定從24日起推出超低價韓式炸雞，每隻價格為5980韓元，雞隻重量比Home Plus平均多出100g，因此價格可以說是更加低廉。

相關業者人士分析，雖然韓式炸雞的削價競爭對於業者而言，在售價購除成本後可能獲取的利潤甚少，但卻會意外地引發「涓滴效應」，因為湧入的大批消費者在搶購低價韓式炸雞之餘，也會順便購買其他生活必需品。

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