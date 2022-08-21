日本2歲男童「離奇失蹤」　雨天詭異光腳外出！隔夜仍找不到人

▲日本2歲男童在發布大雨警報的當晚離奇失蹤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本富山縣高岡市20日發生離奇失蹤案，2歲男童高嶋怜音晚間被家人通報在家中突然不見蹤影，因為鞋子還留在家中，估計是光著腳走出家門的，截至當地時間21日中午都還沒找到人。然而，當晚高岡市曾發布大雨警報，為何2歲孩童會獨自離家，原因成謎。

綜合NHK、朝日新聞報導，2歲男童高嶋怜音20日下午6時50分左右被家人通報失蹤。高岡市警署表示，怜音身高約80公分，黑色短髮，失蹤當時穿著淡藍色的短袖睡衣和短褲，由於鞋子還留在家中，估計是赤腳狀態。由於年齡尚小，怜音還沒辦法完整說出自己的名字和家裡地址，他可能是趁家人不注意時獨自外出。

據悉，怜音平時和父母、4歲姐姐一起生活。34歲父親表示，當晚6時40分左右，只有妻子和2名孩子在家，因為正在使用吹風機，才沒注意到怜音不見蹤影「他是體力旺盛又活潑的孩子，我現在只希望他早點回家，早點和他說『你回來了』這一句話。」奇怪的是，高岡市20日到21日早上曾發布大雨警報，至今仍不知道怜音為何獨自離家，也還沒找到人。

怜音的母親表示，怜音是個好奇心旺盛的孩子，「我想他應該不會走到太遠的地方，如果（民眾）有在哪裡聽到孩子的聲音，請告訴我們」。警消從20日晚間獲報後立刻開始找人，21日又派出40名人力再次展開搜索中。

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