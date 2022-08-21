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台南做工行善團麻豆「繕」行　柚農送柚感謝修繕志工

▲台南市勞工局做工行善團，20日油漆志工至官田區為弱勢家庭進行牆壁粉刷及電氣志工也安裝燈具及設置開關，21日木工及電氣志工來到麻豆區來進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團，20日油漆志工至官田區為弱勢家庭進行牆壁粉刷及電氣志工也安裝燈具及設置開關，21日木工及電氣志工來到麻豆區來進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局做工行善團，20日油漆志工至官田區為弱勢家庭進行牆壁粉刷及電氣志工也安裝燈具及設置開關，21日木工及電氣志工來到麻豆區來進行房屋修繕，並在官田二手家具倉庫準備運送床組、衣櫥、餐桌椅等整修好的家具給該案家。

▲台南市勞工局做工行善團，20日油漆志工至官田區為弱勢家庭進行牆壁粉刷及電氣志工也安裝燈具及設置開關，21日木工及電氣志工來到麻豆區來進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，20日油漆志工至官田區為弱勢家庭進行牆壁粉刷及電氣志工也安裝燈具及設置開關，21日木工及電氣志工來到麻豆區來進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆修繕案家附近鄰居看到志工團隊的「繕」行非常感動，特別致贈在地文旦名產感謝志工付出愛心溫厚的人情味。

住在麻豆區麻豆口的陳先生與弟弟同住，生活相當困難，長期依賴救助金與鄰里幫忙，又因自身的居住環境不太理想，房屋破損老舊、漏雨嚴重，如果適逢大雨季節，他們就擔心地無法入眠，且居住的地方因為沒有浴廁設備使用，就需要到就近的廟宇，十分不便。勞工局在接獲陳先生個案通報後隨即前往會勘，並安排施工期程，做工行善團在七月底已由泥水工會志工進行拆除作業，再由電氣工會志工進行斷電及安裝臨時用電設備，準備後續馬不停蹄地修繕工程。

▲台南市勞工局做工行善團，20日油漆志工至官田區為弱勢家庭進行牆壁粉刷及電氣志工也安裝燈具及設置開關，21日木工及電氣志工來到麻豆區來進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，20日油漆志工至官田區為弱勢家庭進行牆壁粉刷及電氣志工也安裝燈具及設置開關，21日木工及電氣志工來到麻豆區來進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，20日油漆志工至官田區為弱勢家庭進行牆壁粉刷及電氣志工也安裝燈具及設置開關，21日木工及電氣志工來到麻豆區來進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近日艷陽高照、下午又偶有大雨，施工其實相當辛苦，但做工行善團仍不畏辛勞地按期程進行，8月至今已由金屬志工完成搭建屋頂、電氣志工完成安裝化糞池及衛浴水管，泥水志工完成牆角磚塊修補及浴室地坪打底，及鋁製品志工安裝臥室、廚房鋁門窗，21日電氣志工再出發前往進行電線配置及燈具安裝，及木工志工進行廚房、浴室及臥室天花板美化施工。做工行善團在麻豆為陳先生修繕房屋的這段期間，正值文旦結果，農園圍繞四周的麻豆口，在炎熱的天氣裡也飄出淡淡的柚子香氣，在志工揮汗如雨施工的同時，也聞到陣陣清香，而居住附近的柚農最近經常看到做工行善團的志工特地前來為當地的弱勢居民幫忙修繕房屋，都十分感動，特別準備了文旦與志工們分享，向他們的「繕」行表達感謝與敬意。

▲台南市勞工局做工行善團，20日油漆志工至官田區為弱勢家庭進行牆壁粉刷及電氣志工也安裝燈具及設置開關，21日木工及電氣志工來到麻豆區來進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長說：「一個人走得快，一群人走得遠，而一件事要走得又好又遠需要一群人共同堅持。」做工行善團願意配合勞工局支持市府「希望家園」的願景，堅持改善一戶又一戶的弱勢家庭居住環境，代表著志工對臺南這片土地滿滿的情感與濃濃不滅的人情味，而「繕」行伴著清淡的柚香也象徵做工行善團為弱勢家庭房屋修繕是美事一件，周邊的滿園柚果更是象徵著對陳家的庇佑與祝福。

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