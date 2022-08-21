桃園觀音溪遭油汙汙染　禍首被揪出！限期改善最重罰3百萬

▲某染整廠因油污外漏污染觀音溪，連溪石也被染黑。（圖／桃園市政府環保局提供）

記者楊熾興／桃園報導

民眾20日通報桃園市觀音溪出現油污污染，河面佈滿油漬連溪裡石頭也被染黑，環保局立即派稽查員趕赴現場稽查，從比較嚴重的白沙岬燈塔旁拱橋循水路往上、後循水路至上游沿線稽查，發現觀音區白玉里中興路某纖維(觀音廠)為油污源頭，已違反水污染防治法規定，最高可裁罰300萬元，並限期於8月26日前改善完成。

▲▼環保局人員溯源緝凶，並舖設攔油索防止油污擴大。（圖／桃園市政府環保局提供）

環保局稽查人員發現水溝內有油污流動及異味，循線追查到一家纖維工廠為污染源。經查為該廠進行機台拆除作業時，不慎將自來水管挖破，導致自來水將廠內機台之機油帶出流至廠內雨水溝，從廠內雨水溝流至廠外道路側溝，再流入觀音溪。

稽查人員查證檢測發現場殘留廢水屬酸鹼值與觀音溪之油污廢水相同，環保局除了現場要求業者於廠內雨水溝及廠外溝渠鋪設吸油棉，並立即於觀音溪約700公尺污染範圍鋪設攔油索，為避免污染持續擴散，也在出海口預防性設置攔油索，所幸緊急處理下，污染未再波及海岸線。環保局再次重申，追查環境污染事件環保局全年無休，呼籲不肖業者切勿心存僥倖，民眾一旦發現有污染情形，即刻撥打環保局公害報案專線0800-066666、03-3354943專線。