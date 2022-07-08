　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

環保局舉辦海洋油污染教育訓練及器材實作　提升應變能力

▲台東縣環保局舉辦海洋油污染教育訓練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局舉辦海洋油污染教育訓練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海洋油污染的發生往往都是突發性，令人措手不及，為使應變單位在第一時間有效控制油污染影響範圍，台東縣環境保護局於8日在海巡署海洋驛站，舉辦海洋油污染教育訓練及器材實作，邀請縣內海污應變單位參與，並由坤柏海洋油污處理有限公司安排專業師資講述海污概念課程及設備操作指導，藉此強化相關人員的應變能量，在應變階段可以更快、有效互相聯繫與通知，快速處理污染情形，降低海洋環境損害。

台東縣政府表示，近5年來，台東縣發生逾40起海洋污染事件，如106年綠島油污染、111年貝里斯籍貨輪擱淺等，為了保護海洋環境資源，防止海洋油污染緊急事件發生時對沿海資源造成重大危害，每年透過海洋油污染教育訓練、實兵演練等強化相關人員的應變能量，滾動式更新台東縣海洋油污染緊急應變計畫，維繫應變單位橫向溝通及聯繫，守護台東海洋環境。

環保局指出，海洋污染應變教育訓練主要課程包括各類油品污染特性、環境因素對於油污染的影響以及相關案例的處理流程，緊急應變設備器材訓練，是以器材原理介紹、使用方法、平日維護保養要點、現場實地操作教學等，更深入了解海洋油污染的應變措施，減緩海洋油污染發生對生態的危害。

環保局呼籲，海洋油污染是大家不願樂見，透過訓練課程，強化各單位應變能力並落實器材操作與日常保養，在第一時間將海洋油污染的影響與危害降到最低，一同守護豐沛的海洋資源。

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／安倍中槍亡！醫院證實死因「失血過多」　心臟有彈孔
快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面
安倍遇刺離世！　曾po文曬「台灣鳳梨」大讚超好吃
安倍中槍身亡！　她列挺台事蹟：誰是真正朋友一看就知
快訊／戴資穎再度擊敗辛度！　收對戰7連勝挺進4強
安倍晉三離世　日本史上「在位最久首相」！出身背景超狂
安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走
安倍晉三中槍不治！日本暫無推遲選舉計劃　自民黨選舉活動持續
快訊／安倍晉三身亡！　搶救後宣告不治
安倍晉三「槍擊現場還原」　30名特警在場！中彈5分鐘才拿到A

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

無預警防搶演練！台東關山警迅速啟動攔截圍捕　秒逮搶匪

竹山交流道周邊逢雨必淹　公路總局發包外埔橋排水改善工程

搭超夢幻馬車結婚　台中111年聯合婚禮開放報名

大溪北新人姚正玉　首面競選看板訴求「換新、拼贏」

環保局舉辦海洋油污染教育訓練及器材實作　提升應變能力

台東完善防救災網絡　饒慶鈴：感謝義消共同打造幸福安居環境

比基尼清涼熱舞要來了！2022雲西海洋音樂祭　7／23-8／7登場

2022仲夏藝文季開跑 金枝演社《浮浪貢開花》7／9登場

竹市府「呷熊飽」及愛心福利社　服務近萬人次

糖尿病友福音！免費視網膜篩檢　下鄉巡迴服務開跑

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

無預警防搶演練！台東關山警迅速啟動攔截圍捕　秒逮搶匪

竹山交流道周邊逢雨必淹　公路總局發包外埔橋排水改善工程

搭超夢幻馬車結婚　台中111年聯合婚禮開放報名

大溪北新人姚正玉　首面競選看板訴求「換新、拼贏」

環保局舉辦海洋油污染教育訓練及器材實作　提升應變能力

台東完善防救災網絡　饒慶鈴：感謝義消共同打造幸福安居環境

比基尼清涼熱舞要來了！2022雲西海洋音樂祭　7／23-8／7登場

2022仲夏藝文季開跑 金枝演社《浮浪貢開花》7／9登場

竹市府「呷熊飽」及愛心福利社　服務近萬人次

糖尿病友福音！免費視網膜篩檢　下鄉巡迴服務開跑

安倍中槍亡！醫院證實：傷口深及心臟　死因為「失血過多」

前日相安倍中彈身亡　跨黨立委表達哀悼：台灣人萬分不捨

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

積家神還原浮世繪名作　翻轉錶殼雙面都有驚喜

球后山口茜連兩週輸給世界31位印尼小將　大馬大師賽8強止步

SCFI本周小跌1.41%、歐線因大船加入運價微跌　後續看好秋冬商品運輸

安倍晉三遭槍擊不治　國民黨「失去了一位好朋友」：致上最高敬意

安倍身亡、日圓急升　外媒憂「日央行寬鬆貨幣政策恐失去支持」

快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面

陸籍駐日評論員「哽咽」直播　陸網出征：中日友好安倍做了啥？

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

謝龍介烏龍爆料　網：以為是長崎核爆

即／花蓮三棧南溪1男戲水溺斃！警消救起送醫不治

林智堅論文案延燒　新黨扮「包公審問鄭」

親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水

2022雲西海洋音樂祭　7／23-8／7登場

懸掛他牌開權利車警攔檢開罰移置

日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發

傳統市集「半價銅板購」活動接力開跑

第6屆百大青農台南高達8位獲選

桃園虎頭山環保公園　《桃機一號》成亮點

OHCA患者成功出院至南消仁德分隊感謝

大溪北新人姚正玉首面競選看板

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

勞工局提醒市民提防受害荷包失血

更多熱門

相關新聞

饒慶鈴：感謝義消共同打造幸福安居環境

饒慶鈴：感謝義消共同打造幸福安居環境

為充實消防救災能量，台東縣政府興建消防廳舍、在消防人力逐年增加共100名、今年將再新增3支高救隊，逐步達成「全面高救化」目標。縣長饒慶鈴8日參與義消幹部座談會表示，透過強化消防救護配備，提升救護車為行動急診室，台東平均餘命近3年增幅達1.01歲；為了同仁安全，今年爭取約400萬元經費購置義消人員裝備，感謝義消與消防同仁建立台東綿密安全的防救災網絡，共同打造幸福安全的居住環境。

國際熱氣球嘉年華！曙光光雕音樂會三仙台登場

國際熱氣球嘉年華！曙光光雕音樂會三仙台登場

糖尿病友福音！免費視網膜篩檢下鄉巡迴服務開跑

糖尿病友福音！免費視網膜篩檢下鄉巡迴服務開跑

「旅行台東」APP　推出AR熱氣球遊戲

「旅行台東」APP　推出AR熱氣球遊戲

台東環保局籲勿亂張貼懸掛廣告物　最重罰6千

台東環保局籲勿亂張貼懸掛廣告物　最重罰6千

關鍵字：

海洋 油污 台東

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面