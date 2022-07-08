環保局舉辦海洋油污染教育訓練及器材實作　提升應變能力

▲台東縣環保局舉辦海洋油污染教育訓練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海洋油污染的發生往往都是突發性，令人措手不及，為使應變單位在第一時間有效控制油污染影響範圍，台東縣環境保護局於8日在海巡署海洋驛站，舉辦海洋油污染教育訓練及器材實作，邀請縣內海污應變單位參與，並由坤柏海洋油污處理有限公司安排專業師資講述海污概念課程及設備操作指導，藉此強化相關人員的應變能量，在應變階段可以更快、有效互相聯繫與通知，快速處理污染情形，降低海洋環境損害。

台東縣政府表示，近5年來，台東縣發生逾40起海洋污染事件，如106年綠島油污染、111年貝里斯籍貨輪擱淺等，為了保護海洋環境資源，防止海洋油污染緊急事件發生時對沿海資源造成重大危害，每年透過海洋油污染教育訓練、實兵演練等強化相關人員的應變能量，滾動式更新台東縣海洋油污染緊急應變計畫，維繫應變單位橫向溝通及聯繫，守護台東海洋環境。

環保局指出，海洋污染應變教育訓練主要課程包括各類油品污染特性、環境因素對於油污染的影響以及相關案例的處理流程，緊急應變設備器材訓練，是以器材原理介紹、使用方法、平日維護保養要點、現場實地操作教學等，更深入了解海洋油污染的應變措施，減緩海洋油污染發生對生態的危害。

環保局呼籲，海洋油污染是大家不願樂見，透過訓練課程，強化各單位應變能力並落實器材操作與日常保養，在第一時間將海洋油污染的影響與危害降到最低，一同守護豐沛的海洋資源。