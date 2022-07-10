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社會 社會焦點 保障人權

抓到了！後勁溪飄大片惡臭油污　環保局追查元兇竟是它

▲▼後勁溪油污污染 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄後勁溪河面出現大批油污 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民眾8日發現高雄後勁溪有油污污染河面情形，環保局立即派員稽查，在德民橋、鋼便橋及德惠橋佈設4條攔油索進行油污防堵，並在油污集中處的德民橋下消波塊鋪設吸油棉做緊急應變處理。環保局持續追查污染來源後發現，疏漏源頭疑似來自橋頭的中油供油中心。

▲▼後勁溪油污污染 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲環保局派員追查污染源。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

環保局表示，稽查人員在後勁溪沿岸追查，於支流青埔溝一處箱涵，發現有殘餘的黑色油污，並持續有少許疏漏，隨後沿上游溯源頭至橋頭供油中心內，發現中心內集水井出現黑色油污，經採樣與後勁溪油污比對後發現一致，且在集水井注入消防水測試，消防水確實由箱涵流出。

▲▼後勁溪油污污染 。（圖／記者陳宏瑞攝）

油污污染讓人觸目驚心。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經過研判後，判定該油污疑經由該中心流入青埔溝，續流至後勁溪主河道，造成河面污染，後續將依違反水污法防治法第28條規定裁罰1萬到600萬罰鍰。至於疏漏原因，供油中心目前尚在調查中。

▲▼後勁溪油污污染 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲環保局人員前往中油供油中心取樣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在後勁溪油污清除作業方面，環保局9日持續派員清理，總計出動40人次，2部沖吸污泥車，另中油公司出動10人，3部車清理油污，完成清理31噸含油污水。後續將要求供油中心接手進行後勁溪油污清理作業，務必盡速完成。

▲▼後勁溪油污污染 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲環保局人員在中油水井發現油污。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

環保局長張瑞琿呼籲業者應妥善運作製程油品，若發生意外疏漏情形，應依法進行通報並採取緊急措施防止污染擴散。並請業者切勿心存僥倖，倘經查獲非法排放廢油，造成河川嚴重環境污染，環保局將依法重懲，決不寬貸。

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