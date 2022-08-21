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今起酷熱襲擊「高溫恐飆破41度」　週三起變天！降雨熱區曝

記者李姿慧／台北報導

第9號颱風「馬鞍」最快明晚生成，預計將在華南沿岸登陸，侵台機率低，但週二到週四(8/23~8/25)帶來水氣將影響台灣，在此之前，台灣今起到週二都是酷熱天氣，氣象局表示，受華中一帶暖空氣對台輸送影響，高溫有機會到40度，不排除甚至到41度。

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今起到週二高溫炎熱，恐飆破41度。（圖／記者劉亮亨攝）

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氣象局表示，太平洋高壓影響，白天各地雲量偏少，降雨趨緩，今天(8/21)天氣重點在溫度，全台各地都有機會到33度到35度，局部地區溫度會更高，華中順著偏西風將暖空氣帶到台灣上空，大台北地區受到暖空氣影響，高溫可到37度，高溫區域範圍較大，花蓮縣、宜蘭縣受到太陽加熱影響，有機會到36度、甚至38度高溫；高雄、屏東近山區平地、嘉義市等，都有機會到36度以上。

該高溫天氣將持續到週二，氣象局提醒，華中一帶暖空氣往台灣帶，今天到週二(8/23)白天北部高溫有機會到36度到37度，其他地方可到33到35度左右，其中太陽加熱影響，不排除有機會高溫會到40度、甚至到41度；週三(8/24)之後，水氣增多，高溫下降，溫度普遍約33度到35度，局部可到36度。

▲▼氣象局預測降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲氣象局預測降雨趨勢。（圖／氣象局）

氣象局說明，未來一周天氣有三部分，今明兩天屬太平洋高壓影響，降雨以山區為主，各地晴朗穩定，僅山區、中南部近山區平地有午後雷陣雨，這二天是適合曬衣服的時機。

週二到週三(8/23~8/24)熱帶低氣壓靠近台灣，水氣會增加，中南部和東南部偏向花蓮南側，整天會有不定期局部短暫陣雨，其他地方以午後降雨為主，降雨較為零星，整體雲量會逐漸增多，週四到週六(8/25~8/27)熱帶低氣壓移到華南一帶，台灣風場偏西南風，中南部地區整天有不定時短暫陣雨，其他地方水氣多及中午熱力作用，要留意午後雷陣雨。

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