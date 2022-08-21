陷核災恐懼！俄飛彈轟烏克蘭「第二大核電廠」附近民宅　增至12傷

▲烏克蘭南部尼古拉耶夫州沃茲涅先斯克（Voznesensk）受砲擊，而附近就是烏克蘭第二大核電廠。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯拒絕在歐洲最大核電廠「札波羅熱」（Zaporozhye NPP）設立非軍事區，讓外界擔心引發核災危機，然而，烏克蘭南部城鎮20日遭一枚俄軍飛彈砲擊，受傷人數上修至12人，且地點距離烏克蘭第二大核電廠僅約20公里，核災憂慮不減反增。烏克蘭方面認為，俄羅斯的攻擊就是針對核電廠而來。

根據法新社報導，烏克蘭尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaliy Kim）在Telegram發文指出，當地有9人受傷，其中還有4人年齡介於3歲到17歲，「所有傷者情況都很嚴重」。檢方隨後公布最新情況稱，沃茲涅先斯克（Voznesensk）一座重要核電廠附近的公寓民宅遭砲擊，造成包含3名兒童在內，共12名烏克蘭人受傷。

法新社指出，沃茲涅先斯克距離烏克蘭第二大的皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠僅約20公里，距離地方首府尼古拉耶夫（Mykolaiv）則約70公里。

路透社報導，管理烏克蘭境內所有4座核電廠的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，這枚飛彈很可能是衝著皮夫登努克蘭斯克核電廠而來的，俄軍3月初就曾試圖奪下這座核廠，「這是俄羅斯核子恐怖主義的又一次行動。」路透社無法核實受砲擊城鎮的情況，但尚無報導指出核電廠受損。

報導補充，烏克蘭8月24日將迎來「獨立日」，紀念1991年通過的《烏克蘭獨立宣言》，同時這也是自2月24日俄烏開戰後，戰事延滯滿6個月的日子。

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