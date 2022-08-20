聯合國：美國為「飢餓地區」買大量烏克蘭糧食　150萬人可吃1個月

▲美國將購買烏克蘭糧食，供應非洲飢餓地區民眾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

世界糧食計劃署負責人表示，美國將在未來幾周內加緊從烏克蘭購買約 150,000 公噸糧食，即將從不再被戰爭封鎖的港口輸出糧食提供援助，首艘載運的糧食23,000 公噸，足以供應150萬人吃1個月。

根據《美聯社》報導，聯合國世界糧食計劃署執行主任比斯利（David Beasley）說，穀物的最終目的地尚未確定，討論仍在繼續，但是，作為糧食計劃署與對抗飢餓的幾個聯合國機構之一，糧食計劃署安排將第一艘來自烏克蘭的船隻，運送糧食到非洲之角。

▲聯合國世界糧食計劃署執行主任比斯利（David Beasley）在肯亞北部村落的一棵樹下，對處在飢荒狀態的民眾發表演說。（圖／達志影像／美聯社）



比斯利19日在肯亞北部，與當地民眾坐在一棵樹下發表演說，那裡正處於使非洲之角地區枯萎的旱災之中。當地一名婦女指出，上一次下雨是在 2019 年。

他們極度乾燥的社區將在幾週內面臨另一個失敗的雨季，這可能會使該地區的部分地區，特別是鄰國索馬里陷入飢荒。已經有數千人死亡。世界糧食計劃署稱有 2200 萬人處於飢餓狀態。

比斯利說，這艘期待已久的烏克蘭急救船載有 23,000 公噸糧食，供應足以讓 150 萬人吃足一個月的口糧。

比斯利認為，儘管糧食開始從烏克蘭出口，全球市場的希望開始回穩，但世界上最脆弱的人群面臨著漫長而艱難的復甦。

比斯利強調，即使這場乾旱結束，現在所談論的全球糧食危機至少還會持續 12 個月，但就窮人中最窮的人而言，這需要幾年時間才能擺脫困境。

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