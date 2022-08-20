克里米亞基地被轟！俄黑海艦隊逾半戰機無法升空　戰事陷入停頓

▲俄軍位於克里米亞的薩基空軍基地遭轟，導致黑海艦隊有逾半戰鬥機被毀。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯在黑海的艦隊日前在一系列的襲擊中挫敗，導致海軍航空戰鬥機有逾半被毀，來自西方國家的官員也透露，俄軍如今已改變戰略，進入防禦狀態。西方官員認為，為期半年的烏俄戰爭已嚴重耗損雙方軍力，導致戰爭如今陷入停頓狀態，雙方都沒有能力影響戰爭進程。

據CNN報導，一名西方官員表示，位於克里米亞（Crimea）的薩基空軍基地（Saki Air Base）在上週發生爆炸，導致俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）的20餘架海軍航空戰鬥機，有一半以上無法升空。

情報顯示，雖然俄羅斯在爆炸中被摧毀的戰機只是俄軍的一小部分機隊，但海軍的空中能力卻在這場襲擊中嚴重下降，加上俄軍在南部赫爾松（Kherson）的補給線受影響，因此俄軍如今已改變戰略，進入防禦狀態。

▲西方官員指出，受兵力短缺影響，目前烏俄雙方否以陷入停頓狀態。（圖／路透）

西方官員也指出，目前烏俄戰爭幾乎已進入停頓狀態，因為俄羅斯現在正面臨彈藥短缺，而兩軍都沒有足夠的地面作戰能力，來影響戰爭的進程。

官員們分析，已持續展開6個月的戰爭嚴重耗損了雙方軍力，導致戰鬥陷入僵局，「俄羅斯在頓巴斯地區的進攻幾乎是這場戰爭中的高潮點，但他們現在已不再處於巔峰狀態，速度和節奏都明顯放慢了」。

報導稱，對俄羅斯來說，庫存日益減少、彈藥嚴重短缺是迫在眉睫的問題，證據顯示，俄軍如今已開始動用舊彈藥，「這將嚴重削弱俄軍發起進攻的能力」。