周玉蔻生氣了！　中介法炸鍋「蘇貞昌該鄭重道歉」

▲數位中介法引爆全民怒火，蘇貞昌出手踩煞車。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）公布《數位中介服務法》草案，遭外界質疑恐箝制網路言論自由，引爆各大論壇強烈反彈，雖然行政院長蘇貞昌已急踩剎車，仍無法澆熄各界怒火。對此，資深媒體人周玉蔻公開呼籲「蘇貞昌院長應該鄭重道歉」，且質疑府院為什麼仍提不出合理、合法解決方式。

根據NCC《數位中介服務法》草案，規劃納管5大類網路平台，包括臉書、YouTube等有效使用者230萬以上者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。所謂單一義務包含每年進行系統性風險評估、辦理獨立稽核作業等，讓各界都無法接受。

周玉蔻今21日在臉書發文表示，數位中介「服務」法，包藏著NCC藉假「服務」真「擴權」，擬法者自大自閉於社群運作現狀，實務淺薄無知的危機，蘇貞昌院長及內閣法務主管閣員竟然未能事先查知制止，應該鄭重道歉。

周玉蔻指出，關鍵是，請問民進黨政府，海外平台接收台灣媒體報導不付費，吃掉大量台灣市場廣告不必支付營所稅（他們口口聲聲宣稱交的是營業稅），爽賺台灣人鈔票，還引發認知戰、謠言戰的迫切問題，為什麼一直不見府院提出具體合情、合法、合理解決方式？

▼周玉蔻公開呼籲，蘇貞昌應為中介法鄭重道歉。（圖／周玉蔻臉書）