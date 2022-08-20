快訊／17架共機、5艘共艦擾台　7架踰越海峽中線

▲0820共機動態。（圖／國防部提供）
記者蔡佩珈／台北報導
國防部20日晚間表示，今共有17架次共機擾台、5艘共艦持續於台灣周邊海空域活動，其中7架共機跨越海峽中線，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部指出，截至下午5時為止，偵獲共機17架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域7架次，包含2架蘇愷-30機、2架殲-11機、2架殲轟-7機、1架運-8反潛機，另有共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
▲0820共機動態。（圖／國防部提供）
記者蔡佩珈／台北報導
國防部20日晚間表示，今共有17架次共機擾台、5艘共艦持續於台灣周邊海空域活動，其中7架共機跨越海峽中線，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部指出，截至下午5時為止，偵獲共機17架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域7架次，包含2架蘇愷-30機、2架殲-11機、2架殲轟-7機、1架運-8反潛機，另有共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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