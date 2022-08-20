共機闖我空域遭廣播驅離　反嗆我軍「小樣的，叫啥呢？」

▲共機。（資料照／記者楊漢聲翻攝）

記者蔡佩珈／綜合報導

自美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國解放軍頻武力恫嚇我方，幾乎每日派共機越過海峽中線。根據臉書粉專「Taiwan ADIZ」廣播紀錄，1架共機20日上午8時許進入我航空識別區（ADIZ），我軍廣播驅離，卻被反嗆「小樣的，叫啥呢？」。

根據臉書粉專「Taiwan ADIZ」上傳的廣播及航跡圖顯示，共機在今日上午8時許，曾兩度進入我西南及北部空域，高度分別在7500及8000公尺左右。

針對共機，我軍廣播「中華民國空軍廣播，位於台灣北部空域高度7500公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」對方則回應，「小樣的，叫啥呢？」

「小樣」在台灣可指氣度小、不氣派，或是小作為；在中國大陸東北方言中，通常帶有輕蔑、嘲笑對方的意味。



在裴洛西台灣之前，中共公布將於8月4日至7日間於台灣周邊6個海空域進行實彈演習。而共軍在演習首日，也就是4日下午約1時56分向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，根據日本防衛省揭露的圖示，有4枚飛過台灣本島上空，曾一度引發社會高度關注。

除了「圍台軍演」，中共還宣布6日起至15日每日8時至18時將在黃海南部部分海域進行實彈射擊，期間美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率團訪台，似乎再次引起中共不滿，根據「Taiwan ADIZ」粉絲專頁指出，截至15日上午10時整，共軍一早7度進入我ADIZ。

儘管裴洛西、馬基等人離台，中國解放軍仍持續以武力恫嚇我方，近乎每日派共機越過海峽中線。根據「Taiwan ADIZ」粉絲專頁8月15日記錄，共機本月累計進入我空域15天，本月廣播驅離紀錄共計171次，2022年累計進入我空域166天，我方廣播驅離紀錄共計698次。而國防部官方公布的數字是2022年共機累計進入我空域154天，總計888架次。