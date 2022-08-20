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基隆和平島公園+金山中角灣遊客中心　雙獲國家卓越建設獎肯定

▲北觀處和平島公園、中角灣遊客中心 雙榮獲國家卓越建設獎肯定。（圖／北觀處提供）

▲金山中角灣遊客中心。（圖／北觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱：北觀處）以「百觀海事的地質公園-基隆和平島公園的更新」計畫，獲頒「2022國家卓越建設獎」最佳環境文化類卓越獎殊榮；並同步以「中角灣遊客中心新建」計畫，改善中角灣衝浪基地休憩環境，引領運動觀光浪潮，同獲「2022國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎肯定。

百觀海事地質公園

北觀處自2016年接管基隆和平島公園，為環境乘載與遊憩品質需求平衡，秉持「設施減量」、「環境優先」、「國際水準」及「便利遊客」4項原則，以軸線翻轉與大地景相遇、北台灣國際門戶鏈結世界海港城市、九孔池的蛻變、友善環境恢復綠地、無障礙旅遊實踐等規劃設計理念，分年分期進行「百觀海事的地質公園-基隆和平島公園的更新」計畫，除了完成遊客服務設施改善，更同步將閒置空間活化、形塑親海與親近自然的環境，大幅提升休憩環境品質，帶動和平島公園觀光旅遊。

▲北觀處和平島公園、中角灣遊客中心 雙榮獲國家卓越建設獎肯定。（圖／北觀處提供）

▲基隆和平島公園。

北觀處表示，「基隆和平島公園的更新」透過減法設計及動線規劃，呈現在地人文歷史與地質地貌的豐富性與獨特性，引領遊客領受自然地景的感動，同時兼顧觀光遊憩品質，服務不同族群、性別、年齡及無障礙的遊客需求；園區內休憩動線、活動空間以及資訊標誌等無障礙休憩環境，更於最近獲得財政部金擘獎及台灣景觀大獎（風景遊憩類）傑出獎暨年度大獎。

和平島公園經過改善蛻變，同時也在2018年引入民間專業經營管理團隊，提供更多元、優質、活潑的遊憩服務，民眾除可前來基隆和平島公園賞景、戲水，享受在地特色餐飲服務，亦可預約岩石地景與歷史文化導覽、實境解謎遊戲、環境教育課程與當季特色活動等寓教於樂行程，深度體驗基隆和平島公園自然人文風光。

▲北觀處和平島公園、中角灣遊客中心 雙榮獲國家卓越建設獎肯定。（圖／北觀處提供）

▲基隆和平島公園透過減法設計及動線規劃。

中角灣國際衝浪基地

有鑑於中角灣基地因腹地受限、服務量能不足，北觀處按行政院指示，由中央與地方攜手合作，規劃中角灣國際衝浪基地，興建遊客中心並優化基地周邊環境景觀，提升服務品質，形塑優質親海環境，引領運動觀光浪潮，帶動中角灣地方經濟。

中角灣國際衝浪基地採設施融入地景、全區友善通用無障礙為規劃目標，設有遊客中心（含淋浴空間）、觀景平台、停車空間、自行車步道等設施，並根據地形配置複層濱海植栽綠帶，其中遊客中心建築大量運用弧形、圓形、橢圓形幾何元素，外觀參考海岸線弧形水平帶狀延伸，並以圓筒燈塔造型貫穿最具特色；且為設施與周邊自然環境融合，遊客中心建築採低量體1層樓配置，降低對環境壓迫感，並選用大地色系色彩與現地環境協調。

▲北觀處和平島公園、中角灣遊客中心 雙榮獲國家卓越建設獎肯定。（圖／北觀處提供）

▲金山中角灣衝浪基地休憩環境。

北觀處表示，為推展綠色觀光及低碳旅遊，北觀處將中角灣據點規劃台灣好行（皇冠北海岸）景點接駁公車服務，並與地方合作在基地內設置公共自行車租賃站（YouBike 25輛）、共享電動機車（GoShare 3輛）及電池交換站1處，提供遊客更多元的旅遊運具選擇；北觀處更透過公私協力，與朱銘美術館合作於中角灣遊客中心周圍設置裝置藝術，增添地景魅力。

北觀處陳美秀處長表示，北觀處以地景、環境、觀光、永續四大核心理念，透過整體規劃、逐年分區分期從不間斷地改善，並引領遊客去感受自然地景，提升觀光遊憩品質，同時服務不同客群之通用服務需求；本次「基隆和平島公園的更新」與「中角灣遊客中心新建」計畫同時獲獎，是對團隊執行成果最大的肯定，亦促成團隊努力跨出舒適圈、持續接軌國際。

▲北觀處和平島公園、中角灣遊客中心 雙榮獲國家卓越建設獎肯定。（圖／北觀處提供）

▲雙榮獲「2022國家卓越建設獎」卓越獎及金質獎肯定。

另外，北觀處為鼓勵民眾親近海洋，體驗水域遊憩活動，於今年8月23日至9月6日止，每週二、四，在金山中角灣國際衝浪基地辦理SUP立槳及衝浪體驗活動，活動分上午及下午兩梯次，每梯次限額22名，活動體驗優惠價新臺幣1000元整，邀請專業衝浪教練指導，讓民眾體驗時下最夯的海上活動，歡迎有興趣民眾踴躍把握機會上「依貝特」報名網報名。

● 北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/

● 北觀粉臉書粉專：https://www.facebook.com/northguan/

● 和平島公園官網：https://www.hpipark.org/

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