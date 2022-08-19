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金門大橋即將通車！ 一年內免通行費　非低碳車進烈嶼要申請　

▲▼金門大橋即將通車，一年內免通行費。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大橋即將通車，一年內免通行費。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門大橋即將於今年完工通車，縣府研議大小金間低碳交通規劃，希望能透過收費機制的訂定，引導推動使用低碳車輛，同時透過平假日之差別費率，讓大型車輛選擇非尖峰時段進入烈嶼鄉，並同步訂定推動低碳車輛實施辦法，讓非低碳車輛之大型車及聯結車車輛，以申請方式進入烈嶼鄉，藉由申請分流，管控進入烈嶼鄉之大型車輛，降低交通衝擊。另外，為讓地區產業與交通調整適應，通車後優惠1年免予徵收。

▲▼金門大橋即將通車，一年內免通行費。（圖／記者林名揚翻攝）

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因應大橋通車，縣府依據「金門大橋建設計畫」，訂定「金門縣金門大橋通行費徵收辦法」，並分兩階段執行。第一階段將藉由差別費率，引導推動低碳島政策與減少交通衝擊，為讓地區產業與交通調整適應，通車後優惠1年免予徵收，為減少非低碳大型車輛之衝擊，亦以申請方式，總量管控進入烈嶼鄉之大型車輛。同時獎勵推動多元遊程，包裝藍色公路與金門大橋，亦保障既有烈嶼鄉之觀光產業模式。

第二階段計畫為低碳環境遊程的打造，已著手進行大橋烈嶼端轉運空間規劃設計，建置烈嶼鄉轉運空間；另外也會獎勵旅遊業者引進低碳運具，營造低碳遊程與特色環境，持續打造低碳島之交通與旅遊環境。

▲▼金門大橋即將通車，一年內免通行費。（圖／記者林名揚翻攝）

在收費車種費用方面，由金寧鄉湖下端往烈嶼鄉后頭單向徵收，收費時段為每日全時收取，低碳車輛與大眾運輸免予徵收；大型車施行差別費率，分流引導與獎勵多元遊程，減少尖峰交通衝擊。

收費包含普通重型機車及輕型機車，單向計次收費10元。小型車包含小客車、小貨車、小客貨兩用車、代用小客車、小型特種車及小型車附掛輕型拖車，單向計次收費40元，大型重型機車也比照小型車徵收。大型車包含大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車及大型特種車。假日單向計次收費180元；平日優惠單向計次收費60元，聯結車亦同。

此外，低碳車輛則免徵通行費，包含電動汽車、電動機車、慢速電動車、電動自行車、電動輔助自行車、自行車、油電混合動力車、液化天然氣車、壓縮天然氣車、油氣雙燃料車及其他使用替代清潔燃料之車輛。

金門大橋通車初期，為減少大型遊覽車直接進入烈嶼鄉，造成交通衝擊，獎勵旅客搭乘藍色公路進入烈嶼鄉，搭遊覽車出金門大橋等多元旅遊模式，增加多元運具與遊程之體驗，以不同旅遊角度認識金門大橋。

▲▼金門大橋即將通車，一年內免通行費。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門大橋即將通車，一年內免通行費。（圖／記者林名揚翻攝）

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