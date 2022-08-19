「數位中介服務法」立法引戰　高嘉瑜喊：over my dead body

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭痛批恐箝制網路言論自由，值此敏感時機，民進黨立委高嘉瑜19日下午透過臉書貼出《自由時代》雜誌總編輯鄭南榕的照片並指，「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，並引用台北市議員王世堅名言「over my dead body」，引發討論。

有網友在高嘉瑜貼文下方留言批評，「連立法院都還沒送進去，你又在那邊看風向發言了，能不能專業點針對法案內容提出建議，你是立委不是網紅欸！」但也有網友持正面意見表示，「支持高嘉瑜，堅持捍衛言論自由！」

國家通訊傳播委員會日前舉行「數位中介服務法草案」說明會，邀請資訊儲存服務及線上平台服務業者與公協會發表意見，但多個數位社群平台同聲批評，NCC法令制定模糊不清，恐形成不想管就不管，但一想管就「個案認定」的荒謬方式。

此外，台灣民眾黨立委蔡壁如日前表示，贊成「數位中介服務法」的規範，還給台灣一個健康、自由的網路世界，但她堅決反對，拿著數位仲介服務法的大旗，行言論管控、獨裁之實。

時代力量立委王婉諭則指，若草案通過，將會嚴重衝擊台灣社群網路業者，甚至讓業者勢必要增加大量的「預防性排查」成本，造成「台灣業者苦哈哈、國外業者笑哈哈」的尷尬情形。

國民黨立法院黨團上月也批評，該草案恐逾越司法權，還規避立法權監督，高度懷疑蔡政府將讓網軍檯面化，黨團未來審查草案時將強力反對。

▲高嘉瑜在臉書貼出鄭南榕圖片，強調誓死捍衛言論自由。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）