瘋搶50元電影票　上千影迷塞滿購物中心「第一名凌晨2點排隊」

▲瘋搶50元電影票，上千影迷塞滿購物中心1樓「第一位凌晨2點就排隊！」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

威秀影城重回台中火車站後站，大魯閣新時代威秀影城今日舉辦50元電影票排隊活動，每人可購買2張，限量1000名，早上7點排隊人潮就已經塞滿大魯閣新時代一樓廣場及商場騎樓，其中排隊第一位的男子，更是於今日凌晨2點就到場排隊等買票。

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▲民眾為了搶頭香，凌晨兩點就來排隊。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



館方表示，今天早上8點正式發放號碼牌，不到10點，限量1000名資格的鐵粉兌換券就已全數發放完畢。據影城觀察，今日來觀影的民眾多數是學生，也有家長是來幫小朋友搶票劃位。影城也推出購票享「1元」爆米花的優惠活動，就是要搶暑假最後一波商機。

▲瘋搶50元電影票，影迷排隊排到購物中心外圍。



此外，豐原太平洋百貨則推出日本美食物產展，活動自即日起8月31日為止。豐原太百表示，21日前回饋卡友販售以現金50元，可獲得回饋3倍的日本展樂購券，還有全館消費滿3,000元送限量日本展100元購物券，現場還有北海道特級貝柱、職人精緻工藝品、美妝SANA豆乳系列及日本大福等多樣商品限時限量買一送一活動。

▲豐原太平洋百貨則推出日本美食物產展。（圖／記者游瓊華翻攝）

