死亡+32！最年輕40多歲男「死後確診」　發燒抽搐送醫已無心跳

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增32例新冠確診死亡，當中最年輕個案為僅40多歲男性，本身沒有慢性病史，接種過1劑疫苗，8/9發燒、抽搐送醫，到院已經無心跳，新冠PCR檢驗陽性，當天死亡。醫院送司法相驗，診斷寫新冠肺炎合併心肺衰竭。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今（19）日公布國內新增2萬2559例本土個案，另增260例境外移入，確診個案當中增加32人死亡。今日另新增通報126例中重症，當中83例中症，43例重症。

死亡個案方面，指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為13例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、22例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月25日至8月17日，死亡日期介於5月25日至8月16日。

個案中最年輕為40多歲男性，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案接種1劑疫苗，無慢性病史，8/9因為發燒抽搐送醫，到院已經無心跳，新冠PCR檢驗陽性，當天死亡。醫院送司法相驗，診斷寫新冠肺炎合併心肺衰竭。

▲▼指揮中心公布確診數及新增中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）