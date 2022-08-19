LIVE／評估國境開放時程　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（8/19）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明。中小學即將開學，教育部擬在開學第一到第三週維持過去規定，也就是班上有人確診就停課三天，第四週後啟動「個別快篩配套防疫假」。另外，總統蔡英文已經下令，請行政院評估開放邊境的時程。相關議題預計記者會中進一步說明。

中小學將在8月30日開學，面對疫情可能反轉上升，教育部昨晚召開全國教育局長會議。據了解，昨初步達成共識，在開學第一到第三週或第四週，維持過去規定，也就是班上一旦有人出現確診，全班停課三天，第四週或第五週啟動防疫新制，採取「個別快篩配套防疫假」方式，快篩就可到校，快篩陽則不到校，但實際實施標準，仍要以教育部下週公布為主。

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首批127萬劑幼兒BNT疫苗預計今日抵台，檢驗封緘時間是7天，目前規劃下週可以開打。幼兒BNT疫苗上月底通過食品藥物管理署緊急使用授權，指揮中心已經簽約採購190萬劑，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)先前召開會議，通過6個月至未滿5歲幼兒可接種BNT疫苗，應接種3劑基礎劑，每劑3微克(mcg)，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週。

另外，總統蔡英文上午出席台北國際觀光博覽會，她在致詞時提到，現在正是時候，為重新爭取我們國際旅客來台灣做好準備。在兼顧經濟和防疫之下，已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關的配套措施，適時開放觀光客入境。

觀光局也已擬妥攸關觀光入出境的「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」草案，修正版本週再度提報指揮中心，指引要求入境台灣須施打疫苗追加劑、團進團出、禁止脫隊、旅遊全程配戴口罩。