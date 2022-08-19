【Johnnie Walker潮黑秀】從未見過的娛樂新物種　 9月4號空降台大體育館

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消費中心／綜合報導

Johnnie Walker打造史上最強企劃，無法被定義的娛樂新物種就此誕生！

最辛辣的脫口秀x最炸的演唱會x最微醺的VIBE，集結五位 #我選我路 的代表，炎上大將軍-曾博恩、R&B小天后-Julia吳卓源、核彈級歌手-ØZI、芋頭教主-酷Ku、昆蟲人氣王-昆蟲擾西吳沁婕，空前絕後的娛樂盛事，9/4顛覆想像極限！

數位世代，資訊爆炸的年輕人生活充滿太多選擇，面對未來的路不知該怎麼選？Johnnie Walker以此為核心，推出全新品牌主張-「我選我路 Keep Walking」鼓勵大家走就對了！跟著心中的選擇，持續走下去，就是最棒的事。更耗費鉅資請到5位人氣表演者攜手跨界聯合，挺你找到自己的路Keep Walking。

全新娛樂物種Johnnie Walker潮黑秀，就是要你玩！起！來！融合年輕世代感興趣的元素，除了豐富且顛覆的表演外，現場還有吸引人的經典黑牌家族，純飲品享及驚艷感官的新潮調酒，創意無限顛覆你對黑牌的想像。

9月4號，快帶上最潮的好友，帶上最狂放的熱情，立即搶票直擊現場，感受Johnnie Walker潮黑秀的全新娛樂震撼！

售票資訊：

活動名稱：2022 JOHNNIE WALKER潮黑秀

演出時間：2022年9月4日（日）19:00開演 | 18:00進場

演出場地：台大綜合體育館1F（台北市大安區辛亥路二段29號）

售票時間：2022年8月4日（四）中午12:00 起

售票單位：KKTIX、全家便利商店

票價：單人全票$500/雙人套票$700/四人套票$1,200

全區統一票價，敬請即早購票劃位

未滿18歲不得入場，需帶有照片之證件正本供年齡核對入場



【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】

【內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者】