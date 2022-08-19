林佳龍批區公所轉貼臉書文不中立　侯友宜認「不宜」：民政局已刪除

記者詹宜庭／台北報導

針對淡水區公所粉專分享侯友宜個人臉書內容，民進黨新北市長參選人林佳龍18日批評，侯友宜遇到政績有功就攬，遇過錯就甩鍋，行政不中立只是冰山一角，要求他出來面對並道歉。對此，侯友宜19日表示，「這是不適宜的」，民政局也在第一時間發現後便立即要求區公所刪除了。

▲侯友宜視察「三重區正義北路(重新路~重陽路)人行道及附屬設施改善工程」。（圖／記者許靖騏攝）



侯友宜19日視察「三重區正義北路(重新路~重陽路)人行道及附屬設施改善工程」時被媒體問及，林佳龍批評區公所轉貼文章爭議，「光是刪文還不夠，應該要道歉」，否則市府機關都會成為競選工具，有何看法？侯友宜則回應，民政局在第一時間發現後便立即要求區公所刪除，「這是不適宜的。」

此外，對於林佳龍要求侯友宜簽《做好做滿》承諾書，自己卻不願簽《落選後不入閣》承諾書，侯友宜認為，「那位」說要成為新北市有心做事的人，請積極到新北市各地方了解未來的建設，「最重要的我是市長，好好的做事，這才是我們應有的角色跟本分。」

至於淡水區公所臉書貼文，新北市府民政局局長柯慶忠表示，區公所主要用意是轉達市長要求大家「好好做事」的態度，任何區公所都努力為民服務，民政局將會要求區公所調整文字內容，但無法接受被無限上綱成「行政不中立」。