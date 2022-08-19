　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國民平均壽命80.86歲！「110年簡易生命表」公布　創下歷年次高

▲▼ 。（圖／內政部提供）

▲近10年國人平均壽命的趨勢圖。（圖／內政部提供）

實習記者李鎮宇／綜合報導

內政部公布「110年簡易生命表」，國民平均壽命為80.86歲，是歷年來第二高，且男女皆高出世界平均許多。內政部表示，以各大縣市來說，台北市人民壽命最高，平均值是84.17歲。此外，受人口老化影響，近年來死亡率有上升的現象，但就長期來看平均壽命仍是上升的。

內政部今（19）日公布了「110年簡易生命表」，統計顯示國民平均壽命是80.86歲，與108年並列第2高，其中男性為77.67歲，女性則是84.25歲。與聯合國統計的2019年全球平均壽命相比，男性和女性分別高出世界平均值7.5歲以及9.3歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

內政部表示，近年來人口老化嚴重，110年的標準化死亡率增加3.8％，導致平均壽命較109年少了0.46歲。在死亡人數方面，110年我國死亡人數有18萬4457人，較上年增加了1萬1295人，65歲以上的死亡人數更占全國的74.41％，此外過去曾出現「短期波動現象」，也就是發生單一年度平均餘命下降的狀況，但就長期而言，國人的平均壽命是上升的。

▲▼ 。（圖／內政部提供）

▲圖為近10年我國平均壽命及死亡概況。（圖／內政部提供）

內政部指出，110年的直轄市人口平均壽命，呈現北向南遞減的狀況，最高的台北市為84.17歲；以其他縣市來說，最高的是新竹市，平均壽命是81.90歲，最低的則是台東縣的76.64歲。內政部最後指出，西部縣市的平均壽命皆比東部高，最低的為花蓮縣與台東縣，分別差國人平均值2.82歲和4.22歲，但東部人口近年有上升的趨勢。

「國民平均壽命」是衡量一個國家的健康評估，也是社經福利與國家競爭力的統計指標，因此各國對於生命表的編算相當重視。內政部所編列的生命表，可提供政府人口政策、人力規劃、衛生保健作為參考資料與學術研究。欲瞭解更多「簡易生命表」相關資訊，可上內政部統計處官網查看。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
她控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

金門大橋即將通車！ 一年內免通行費　非低碳車進烈嶼要申請　

6千人在線看！直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了

桃機新任總座接棒迎國境開放　范孝倫：最艱難時刻即將過去　　

違反《中介法》最高罰1千萬！網狂刷14字怒：連說話的權利都沒了

善耕365／當社工遇上智能障礙小爸媽　「想生小孩行不行」

返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

陽明交大首設科技犯罪偵查在職專班　提升打擊科技犯罪能力

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

金門大橋即將通車！ 一年內免通行費　非低碳車進烈嶼要申請　

6千人在線看！直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了

桃機新任總座接棒迎國境開放　范孝倫：最艱難時刻即將過去　　

違反《中介法》最高罰1千萬！網狂刷14字怒：連說話的權利都沒了

善耕365／當社工遇上智能障礙小爸媽　「想生小孩行不行」

返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

陽明交大首設科技犯罪偵查在職專班　提升打擊科技犯罪能力

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

柬埔寨詐騙「為何盯上台人？」他曝：擁有天生1技能

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

中小學停課標準　擬採「一人確診全班停三天」

午後雷雨來了！新北等5縣市大雨特報　防雷擊強陣風

確診不全班停課！開學1個月後實施新制

超偶每集都看！醫嘆「艾成只拿第2名」情況或許不同

20台人團飛柬埔寨淘金！超Chill照曝光

快訊／再打臉外交部！Bump含淚喊不自殺聲明

更多熱門

相關新聞

又為大巨蛋交火！柯文哲反擊花敬群

又為大巨蛋交火！柯文哲反擊花敬群

台北大巨蛋防火避難性能審查卡關，今年確定無法完工營運，讓台北市長柯文哲與內政部隔空交火多次，內政部次長花敬群17日提及，審查是基於確保公安，北市府好像在放水，這種作為非常不洽當。對此，柯文哲下午再批評，沒有人要叫內政部放水，只是希望效率提高。

大巨蛋審查項目暴增　柯：看不下去

大巨蛋審查項目暴增　柯：看不下去

面對人口負成長趨勢 陸17部門聯合發文鼓勵民眾生第三胎

面對人口負成長趨勢 陸17部門聯合發文鼓勵民眾生第三胎

她曝張安樂救人只為2個字　再嗆政府另眼紅

她曝張安樂救人只為2個字　再嗆政府另眼紅

花蓮部落瘋傳擄童　警方追查發現張冠李戴

花蓮部落瘋傳擄童　警方追查發現張冠李戴

關鍵字：

內政部生命表平均壽命110年人口

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面