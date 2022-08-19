國民平均壽命80.86歲！「110年簡易生命表」公布　創下歷年次高

▲近10年國人平均壽命的趨勢圖。（圖／內政部提供）

實習記者李鎮宇／綜合報導

內政部公布「110年簡易生命表」，國民平均壽命為80.86歲，是歷年來第二高，且男女皆高出世界平均許多。內政部表示，以各大縣市來說，台北市人民壽命最高，平均值是84.17歲。此外，受人口老化影響，近年來死亡率有上升的現象，但就長期來看平均壽命仍是上升的。

內政部今（19）日公布了「110年簡易生命表」，統計顯示國民平均壽命是80.86歲，與108年並列第2高，其中男性為77.67歲，女性則是84.25歲。與聯合國統計的2019年全球平均壽命相比，男性和女性分別高出世界平均值7.5歲以及9.3歲。

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內政部表示，近年來人口老化嚴重，110年的標準化死亡率增加3.8％，導致平均壽命較109年少了0.46歲。在死亡人數方面，110年我國死亡人數有18萬4457人，較上年增加了1萬1295人，65歲以上的死亡人數更占全國的74.41％，此外過去曾出現「短期波動現象」，也就是發生單一年度平均餘命下降的狀況，但就長期而言，國人的平均壽命是上升的。

▲圖為近10年我國平均壽命及死亡概況。（圖／內政部提供）

內政部指出，110年的直轄市人口平均壽命，呈現北向南遞減的狀況，最高的台北市為84.17歲；以其他縣市來說，最高的是新竹市，平均壽命是81.90歲，最低的則是台東縣的76.64歲。內政部最後指出，西部縣市的平均壽命皆比東部高，最低的為花蓮縣與台東縣，分別差國人平均值2.82歲和4.22歲，但東部人口近年有上升的趨勢。

「國民平均壽命」是衡量一個國家的健康評估，也是社經福利與國家競爭力的統計指標，因此各國對於生命表的編算相當重視。內政部所編列的生命表，可提供政府人口政策、人力規劃、衛生保健作為參考資料與學術研究。欲瞭解更多「簡易生命表」相關資訊，可上內政部統計處官網查看。