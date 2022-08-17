又為大巨蛋交火！柯文哲反擊花敬群：沒人要放水　「只盼效率提高」

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋防火避難性能審查卡關，今年確定無法完工營運，讓台北市長柯文哲與內政部隔空交火多次，內政部次長花敬群17日提及，審查是基於確保公安，北市府好像在放水，這種作為非常不洽當。對此，柯文哲下午再批評，沒有人要叫內政部放水，只是希望效率提高。

柯文哲17日下午1時45分赴台北市議會報告112年度市府施政計畫，原定報告前先與一名想與柯文哲合影的學生拍照，再到議事廳。柯文哲踏入一樓議會大門時，面對媒體詢問大巨蛋、柬埔寨議題，柯文哲僅表示「先拍照、先拍照」便進行合影，隨後媒體再度提問時，柯文哲原想直接上樓至議場，但聽聞媒體提及「花敬群」三個字後，馬上停下腳步。

柯文哲表示，面對大巨蛋議題，沒有人叫內政部放水，只是希望效率提高，安全審查這點他同意，但不要委員提出一大堆意見，但審查當天又不來，所有人只好改到下個月再審，「我沒有要他放水，我只希望他效率快點，OK？」

關於柯文哲所稱的委員提出意見，據了解，消防署7月底煙控模擬審查時，原先為60幾項缺失，但其中1名委員沒有到場，以書面審查方式提出缺失，造成審查意見從60幾項暴增至80幾項，預定下次審查日為8月25日。

▼柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）