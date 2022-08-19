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快訊／最新當選預測輸蔣萬安2.9％　陳時中：我們持續努力

▲▼台北市副市長黃珊珊，民進黨台北市長參選人陳時中出席2022台北國際觀光博覽會開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底台北市長選戰，藍綠白陣營交鋒不斷，不過，根據大數據網站「網路溫度計」預測，目前國民黨參選人蔣萬安仍以39.5％預測當選率領先，民進黨參選人陳時中36.6％、副市長黃珊珊23.9％敬陪末座。陳時中19日接受媒體聯訪表示，「我想我們持續努力」。

陳時中今天上午出席2022台北國際觀光博覽會開幕典禮，隨後陪同總統蔡英文參訪會場內各個攤位，最後一站來到台北市的攤位，與蔡英文、台北市副市長黃珊珊等人合影。不過陳、黃兩人並未比鄰而站，雙方沒有特別互動。

此外，陳時中會前接受媒體聯訪時，媒體關注網路選情預測只輸蔣萬安2.9個百分點，是否因為近期打出政策牌奏效？陳說，「我想我們持續努力」。

另對於台北市長柯文哲批評陳時中提出政見是「畫大餅」，陳時中直指，願景不是畫大餅，畫大餅是任意的亂畫，願景是有資料、有根據，並提出其想法，希望獲得國人、市民的認同，這是一個比較正確的選舉態度。

針對昨天提出都市更新，引發各界熱議，陳時中分享，「都更1.0」有18案、「都更2.0」有10案，加起來是28案，可是其中有兩案水源二、三期與南機場是重複的，兩個加起來是26案，不是柯文哲講的28案，「你不可能一個市長，把兩次計畫裡面有重複的案件去算作兩案，這是不合理的算法」，柯要批評別人之前，恐怕要請幕僚提供正確資料給他。

陳時中補充，這26案裡面有斯文里、捷運大直北安段已經完工，後者是100%的國有地相對容易溝通，前者是比較成功的案例，國有地只有31％，是公辦都更很有效的一個論點；另外有6案施工中、2案核定中，相信北市府8年做了10案，有他們努力、辛苦的地方，他希望未來4年可以針對海砂屋、危險住宅完成2成核定，8年完成5成核定，讓市民能夠住的更安心。

▼蔡英文、陳時中、黃珊珊今天在台北國際觀光博覽會合影。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

▲▼陳時中黃珊珊蔡英文出席2022台北國際觀光博覽會開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼陳時中黃珊珊蔡英文出席2022台北國際觀光博覽會開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台北市副市長黃珊珊，民進黨台北市長參選人陳時中出席2022台北國際觀光博覽會開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台北市副市長黃珊珊，民進黨台北市長參選人陳時中出席2022台北國際觀光博覽會開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼陳時中黃珊珊蔡英文出席2022台北國際觀光博覽會開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

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