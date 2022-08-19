「反政府的鄉民在想什麼？」醫1比喻挺外交部：找網紅是病急亂投醫

▲「好棒Bump」發片打臉外交部。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

記者曾筠淇／綜合報導

「覺得柬埔寨詐騙營救這一連串操作，有種『民俗療法』的既視感？」是醫師也是台北市議員參選人的吳欣岱發文表示，外交部這一年從柬埔寨救回50幾個人，結果網紅救回一個人，就出現很多帳號「同時宣稱外交部都沒在做事」。對此，她實在感到無法理解，「把正義感放在對的方向好嗎？」

吳欣岱在臉書上發文寫道，外交部這一年從柬埔寨救回50多人，但是網紅救回一個人之後，「很多帳號突然開始同時宣稱外交部都沒在做事，政府失能」，而且相關影片都有1、200萬觀看；這樣的情況讓她聯想到，醫學治療癌症有幾千、幾萬人研究，結果「自然療法」不知怎的竟好了，「出書控訴醫院誤診、西醫無用論」，接著賣自費幾十萬元的健康食品。

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因此，吳欣岱拋問，「有沒有人跟我一樣，覺得柬埔寨詐騙營救這一連串操作，有種『民俗療法』的既視感？」她提到現在反政府的言論都能得到很多擁戴和支持，某部分是因為人都有這樣的特性，「另一部分則是有中國滲透戰的影子」。

「找網紅爆料、黑道協助，這根本病急亂投醫。」吳欣岱直言，行政院自11日組成跨部會級的專案小組，當然處理方式是否彈性、專案小組可否更早成立，這都可以有監督的空間；不過，「跟著網紅或是中國統促黨起哄，認為在當地報警、找外交部不是有效管道」，就讓她無法理解。

「網紅為的就是觀看數！」吳欣岱發現這一連串的影片觀看次數都比其他影片多2倍以上，因此可以理解這些影片和指控的來由，但外交部只是說明「只有入國證明書不能辦理出境，還是要申報護照遺失跟補發相關證件」，這樣也可以變成「自由言論迫害？」

吳欣岱表示，政府除了營救被害者外，破獲中國犯罪集團和預防相關事件再發生也很重要，她可以理解受害者的親友感謝營救的「中國統促黨、中國國民黨啦」，但她沒辦法理解「跟著一起反政府的鄉民在想什麼耶？把正義感放在對的方向好嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「民俗療法這形容很貼切，不愧是醫師觀點」、「詐欺犯瞬間變成受害者」、「美麗的岱岱這麼直白好嗎」、「那個什麼的網紅影片我看一點點就看不下去了，假到不行」、「他那麼厲害？詐騙集團這麼好說話喔」、「對，更別提有一大堆人根本就是知道自己要去柬埔寨做什麼行業的」、「簡單來說，這就是一種造神模式」。

▲吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

不過也有網友替YouTuber「好棒Bump」說話，提到Bump從5月就發布影片，並說明外交部沒有實際作為，「那時候網路根本沒有人在討論，如果外交部真的有處理，就不會等到事態嚴重了，現在才鬧得滿城風雨」，Bump根本不是為了流量。也有網友回應，「我是覺得先把影片看完再來決定思考Bump是否反政府」、「一個網紅已經救好幾個從世界各地回來台灣了，不是只有一個，罵外交部也不只有罵外交部不救人，如果連別人的影片都看不懂，你還能懂什麼」。

事實上，先前「好棒Bump」在影片中表示，他救出受困杜拜詐騙陷阱的林姓台灣男子，過程中尋求我國外交部駐杜拜辦事處申辦護照卻遭遇困難。對此，外交部16日澄清，「切勿以訛傳訛，避免誤導國人。」

不過本站報導《才說「勿以訛傳訛、誤導國人」 外交部大轉彎：感謝Bump熱心救援》，外交部發言人歐江安18日則在記者會上感謝熱心國人，也特別點名「好棒bump」先生，感謝對方在網路上幫忙宣達，以及在柬埔寨跟駐館聯繫。

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