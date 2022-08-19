把風險降到最低　分析師：iPhone 14發布日期比前代早

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

彭博社Mark Gurman 此前爆料，蘋果計劃在 9 月 7 日星期三舉行首次秋季發布會活動，推出iPhone 14 系列和Apple Watch Series 8 等。天風國際分析師郭明錤轉發該爆料稱，蘋果iPhone 14 系列的發布、發貨日期可能早於iPhone 13 與 12。

郭明錤表示，全球衰退風險仍在增長且不可預測，因此盡快發布與出貨 iPhone 可能會將衰退風險對需求的影響降至最低。先前爆料指出，蘋果預計對iPhone 的需求將持續強勁，並已要求供應商生產 9000 萬支 iPhone 14 機型，這與去年同期 iPhone 13 的產量相當。

蘋果預計 2022 年總共生產約2.2 億部iPhone，這與 2021 年的生產量保持一致。消息人士稱，蘋果能夠經受住手機市場的低迷，因為蘋果用戶仍然願意付費購買高階產品。

蘋果計劃共發布四款iPhone 14 系列機型，包括6.1 吋 iPhone 14、6.7 吋 iPhone 14 Max、6.1 吋 iPhone 14 Pro 和 6.7 吋 iPhone 14 Pro Max。值得注意的是，由於iPhone 12 mini 和13 mini 銷量不如預期，因此不會有新的5.4 吋 iPhone 14 mini 發布。