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iPhone 14系列價格曝光！分析師：Pro機型估漲3000元

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列就快來了，而天風國際分析師郭明錤發文曝光iPhone 14價格，他表示，iPhone 14系列機型平均售價將上漲15%，主要原因是iPhone 14 Pro的上漲和更高的出貨比例。現在好消息是iPhone 14 Pro的儲存空間將從256GB起步。

到目前為止，iPhone 14 Pro系列的傳聞包括更快的A16晶片、驚嘆號螢幕設計、4800萬像素後置鏡頭，支持8K影片錄製、前置鏡頭自動對焦、更快的RAM和常亮顯示，顯示鎖定螢幕的時間、日期、小工具和新增加的電池百分比。

研究公司TrendForce先前就預測，iPhone 14 Pro系列的儲存空間起步可能為256GB，而iPhone 13 Pro系列的存儲空間起步為128GB。雖然漲價，但iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max可能會提供更多的存儲空間，以此來算似乎也並不吃虧。

iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的起價分別為999美元和1099美元，配備128GB存儲空間，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的起價可能分別為1099美元和1199美元，約為新台幣32800元、35900元。上漲100美元，大約為3000元新台幣。這將與256GB版iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的價格相同。但是，確切的價格上漲情況有待觀察。

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