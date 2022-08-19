　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

豪華太空旅行再出新招　「高空熱氣球」6小時旅遊，一趟近400萬

文／瘋設計

美國太空探索公司 Space Perspective 憑藉其 「Spaceship Neptune」、淨零驚險之旅和地球領先的豪華太空旅行體驗開創了旅遊業未來。一般旅遊再難滿足人們對旅遊、探險的需求。

▲從遠處俯視地球，乘客將對人生與世界產生新的看法。（圖／翻攝自IG@thespaceperspective，下同）

Space Perspective 研發的高空熱氣球，能帶一般民眾體驗「類太空之旅」，熱氣球能到達海拔 30 公里處高空，雖遠不及太空範圍，不過全程長達6小時的旅行中，最多8位乘客能在奢華的酒吧式包廂「Space Lounge」內俯瞰地球的 360 度美景，並在繁星的陪伴下享受 2 小時晚餐，使用其附設的躺椅和浴室，一趟票價約為台幣 360 萬，預計將於 2024 年就能成行。

▲外型充滿未來感的熱氣球，內裝則類似高級酒吧。還雖旅程僅有 6 小時，仍提供舒適的沙發座椅與衛浴系統。Space Perspective 通過改進其 Spaceship Neptune 的設計，顛覆了太空旅行行業。

外型如高科技熱氣球，未來感內裝供舒適沙發

內部優雅的設計，可容納酒吧、洗手間、休閒座椅和超大窗戶，還為抗壓提供了額外的安全優勢。

大窗戶將伴隨著衛星圖像和 360 度攝像機，以放大和縮小迷人的景色。為了進一步保持內部氣氛愉快，該容器包括一個正在申請專利的熱控制系統。就像宇航員的頭盔一樣，提供反射塗層的窗戶是為了保持溫度舒適並限制太陽能增益。

▲巨大的熱氣球升空，將太空旅遊帶到新的高度。美國太空探索公司 Space Perspective 推出的豪華太空之旅，讓乘客搭乘舒適的高空氣球來到太空邊緣地帶，俯瞰壯麗地球，繁星美景盡收眼底。

不必接受太空訓練，幾乎人人都能參加一圓太空夢

有別於早先維珍銀河跟藍色起源的太空船直衝大氣層邊界，短暫體驗無重力狀態，這次熱氣球之旅的飛行高度只達海拔30公里，仍處平流層，遠不及太空。

升空到降落全程 6 小時，乘客能好好沉浸美景中，另外，乘客也不必擔心，因為沒有行經無重力路段，因此不必接受太空訓練，幾乎人人都能參加。業者表示：「這項企劃將會在全球掀起潮流，計劃讓數十萬，甚至數百萬人都能一覽宇宙美景，一圓太空夢。」...

（完整文章請看瘋設計

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲
「豬仔」求助更慘！10男1女慘遭凌虐爆血　最年輕僅18歲
柬埔寨受害者曝「小黑屋殘忍真相」！聽到音樂聲就知出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

微熱山丘對上心的「蘋」率！水果月餅清爽美味傳遞感恩

超商獨家！日本2款人氣零食來了　迷你「哈密瓜巧克力」超Q

豪華太空旅行再出新招　「高空熱氣球」6小時旅遊，一趟近400萬

【Johnnie Walker潮黑秀】從未見過的娛樂新物種　 9月4號空降台大體育館

話題再起！「旺荔紅」與「擂神」兩大火爆神飲　「勾」起手搖控好奇心

限時6天！超商咖啡飲品「買7送3」優惠來了　燕麥拿鐵下殺53元爽喝

NFT看得到也玩得到！TOYOTA首發限量400枚GaRage 86 NFT只送不賣再享實體賦能

今天開喝！超商連3天「大杯極選美式買1送1」

雲端美眠輕奢入夢　貴族感「沉浸式睡眠體驗」超享受

超商「隱藏版優惠」快看！10元喝瓶裝烏龍茶　人氣冰品第2件10元爽吃

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

微熱山丘對上心的「蘋」率！水果月餅清爽美味傳遞感恩

超商獨家！日本2款人氣零食來了　迷你「哈密瓜巧克力」超Q

豪華太空旅行再出新招　「高空熱氣球」6小時旅遊，一趟近400萬

【Johnnie Walker潮黑秀】從未見過的娛樂新物種　 9月4號空降台大體育館

話題再起！「旺荔紅」與「擂神」兩大火爆神飲　「勾」起手搖控好奇心

限時6天！超商咖啡飲品「買7送3」優惠來了　燕麥拿鐵下殺53元爽喝

NFT看得到也玩得到！TOYOTA首發限量400枚GaRage 86 NFT只送不賣再享實體賦能

今天開喝！超商連3天「大杯極選美式買1送1」

雲端美眠輕奢入夢　貴族感「沉浸式睡眠體驗」超享受

超商「隱藏版優惠」快看！10元喝瓶裝烏龍茶　人氣冰品第2件10元爽吃

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

慧洋上半年EPS9.30元創新高　因逾半數船舶為固定租約全年EPS上看15元

秋季最大TTE旅展！國旅一日遊299元起　天天抽免費台灣－香港機票

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

消費熱門新聞

超商霜淇淋買1送1不限口味爽嗑3天

超商「大杯美式買1送1」只有3天

10元喝烏龍茶！超商「隱藏版優惠」快看

退化性關節炎年輕化！

筆記！中秋超狂「烤肉堡」限時2周吃

超商限時9天6大咖啡下殺65折起

麥當勞雞塊、那堤買1送1爽吃42天

超狂「1公尺比薩盒」重磅回歸！

中秋限定！超商買得到屋馬燒肉、美心月餅

超商獨家日本零食！迷你哈密瓜巧克力超Q

最新蕎麥焙茶冰炫風限時42天開吃

限時6天！超商咖啡飲品「買7送3」

超商限時3天「極選拿鐵買1送1」

TOYOTA首發限量「GaRage86 NFT」只送不賣超寵粉

更多熱門

相關新聞

逃到愛琴海邊的「洞穴度假村」

逃到愛琴海邊的「洞穴度假村」

大疫之年，眾人的目光從放眼世界，轉回觀望自身，留意內心的波瀾起伏。在長時間的封閉狀態下，從休閒活動，到家居布置、居家休閒服飾，無不開始以健康、舒適為挑選準則。

福斯ID.Buzz皮卡版申請專利　

福斯ID.Buzz皮卡版申請專利　

2022「日本字體年鑑」獲獎海報篇

2022「日本字體年鑑」獲獎海報篇

黃偉哲表揚全國貓咪盃程式設計競賽獲獎團隊

黃偉哲表揚全國貓咪盃程式設計競賽獲獎團隊

共融公園溜滑梯安全惹議　花蓮縣府：通過認證

共融公園溜滑梯安全惹議　花蓮縣府：通過認證

關鍵字：

太空旅行 設計 瘋設計 高空熱氣球

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面