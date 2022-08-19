豪華太空旅行再出新招　「高空熱氣球」6小時旅遊，一趟近400萬

文／瘋設計

美國太空探索公司 Space Perspective 憑藉其 「Spaceship Neptune」、淨零驚險之旅和地球領先的豪華太空旅行體驗開創了旅遊業未來。一般旅遊再難滿足人們對旅遊、探險的需求。

▲從遠處俯視地球，乘客將對人生與世界產生新的看法。（圖／翻攝自IG@thespaceperspective，下同）

Space Perspective 研發的高空熱氣球，能帶一般民眾體驗「類太空之旅」，熱氣球能到達海拔 30 公里處高空，雖遠不及太空範圍，不過全程長達6小時的旅行中，最多8位乘客能在奢華的酒吧式包廂「Space Lounge」內俯瞰地球的 360 度美景，並在繁星的陪伴下享受 2 小時晚餐，使用其附設的躺椅和浴室，一趟票價約為台幣 360 萬，預計將於 2024 年就能成行。

▲外型充滿未來感的熱氣球，內裝則類似高級酒吧。還雖旅程僅有 6 小時，仍提供舒適的沙發座椅與衛浴系統。Space Perspective 通過改進其 Spaceship Neptune 的設計，顛覆了太空旅行行業。



外型如高科技熱氣球，未來感內裝供舒適沙發

內部優雅的設計，可容納酒吧、洗手間、休閒座椅和超大窗戶，還為抗壓提供了額外的安全優勢。

大窗戶將伴隨著衛星圖像和 360 度攝像機，以放大和縮小迷人的景色。為了進一步保持內部氣氛愉快，該容器包括一個正在申請專利的熱控制系統。就像宇航員的頭盔一樣，提供反射塗層的窗戶是為了保持溫度舒適並限制太陽能增益。

▲巨大的熱氣球升空，將太空旅遊帶到新的高度。美國太空探索公司 Space Perspective 推出的豪華太空之旅，讓乘客搭乘舒適的高空氣球來到太空邊緣地帶，俯瞰壯麗地球，繁星美景盡收眼底。



不必接受太空訓練，幾乎人人都能參加一圓太空夢

有別於早先維珍銀河跟藍色起源的太空船直衝大氣層邊界，短暫體驗無重力狀態，這次熱氣球之旅的飛行高度只達海拔30公里，仍處平流層，遠不及太空。

升空到降落全程 6 小時，乘客能好好沉浸美景中，另外，乘客也不必擔心，因為沒有行經無重力路段，因此不必接受太空訓練，幾乎人人都能參加。業者表示：「這項企劃將會在全球掀起潮流，計劃讓數十萬，甚至數百萬人都能一覽宇宙美景，一圓太空夢。」...

（完整文章請看瘋設計）

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