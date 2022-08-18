「現在換我來背您」！兒帶半癱母爬山11公里　照片曝萬人淚崩

▲一名孝順的兒子背著半癱的母親登步道，孝心感動萬人。（翻攝自肉腳登山隊臉書社團）

圖文／鏡週刊

這樣的孝心真的令人動容。有山友分享，行走在花蓮瓦拉米步道的路上，看見一台輪椅停在半路中，事後才得知，輪椅主人是名80多歲不良於行的婦人，兒女推著輪椅帶她親近戶外，但剩下的路輪椅不好走，於是兒子一把抱起母親將她背在肩上，就這樣來回走了11公里。

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▲網友被輪椅背後的故事所感動。（圖／翻攝肉腳登山隊臉書社團）

陳姓女網友昨（17）日在臉書社團「肉腳登山隊」發文，表示她行經瓦拉米步道，卻看見山邊停著一台紅色輪椅，激發她的好奇心，「背後會有什麼樣的故事呢？」這台紅色輪椅更是讓她一路上掛念著。

恰巧在半路她碰見巡山人員，聊著聊著得知了輪椅背後的故事。對方表示，輪椅的主人是一個80多歲的半癱老太太，已經不良於行，體重大概40幾公斤左右，孝順的兒女推著輪椅帶母親到戶外，但走到畫面此處，已不能再往前，於是兒子就背著母親徒步從瓦拉米到佳心，來回約11公里。

這故事讓女網友感動不已，事後她在路途中也有遇見母子二人，形容畫面相當感人，更透露，對方似乎已經揹著母親走過好幾條知名步道。暖心故事吸引1.3萬人按讚，紛紛誇讚，「這要有怎樣的緣份，才能有這麼孝順的兒子？婆婆好福氣，此生應以無憾」「孝順的兒女+願意走出戶外的長輩，超棒」「小時候是被媽媽背著認識這個世界，現在換兒女背著媽媽欣賞這個世界，超棒的。」







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