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她批Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」　網看傻：開始學歷和外貌羞辱

記者朱祖儀／綜合報導

YouTuber「好棒Bump」的影片被外交部指為錯誤報導「切勿以訛傳訛」，雙方隔空對戰。社運人士薛舜文就在臉書發表看法，挖出Bump過去的爭議事件，且批評對方外表，「憑什麼罵外交部」。結果文章一出隨即在PTT掀起熱議，就有網友指出，薛舜文應該就事論事，不該對其進行學歷羞辱和外貌羞辱。

▲▼（圖／翻攝自薛舜文臉書、Bump ig）

▲薛舜文（右）批評Bump（左）。（圖／翻攝自Bump ig、薛舜文臉書）

▲▼她挖Bump爭議「噁男憑什麼罵外交部」酸：低能拍片騙低能去看。（圖／翻攝薛舜文臉書）

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▲薛舜文貼文。（圖／翻攝自薛舜文臉書）

薛舜文17日在臉書表示，「男人幫Bump最近在那邊說外交部沒用，好像台灣只有他一個人衝去柬埔寨救援一樣。我只覺得他對正義的理解好淺薄低能，學歷應該是社會大學吧，這人百分之一千的就是噁男」。她也點出Bump過去約女生開房間，羞辱對方不檢點等爭議事件，怒批「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？吳釗燮光憑一個膝蓋骨，對台灣的貢獻都比他多」。

薛舜文貼文曝光後，不少網友表示「奇怪，Bump以前是無厘頭拍片，但他後來改變，努力提醒反詐騙幫助人，應該更要鼓勵，感謝Bump。這次Bump冒生命危險親自去柬埔寨救人，過程做成影片，才讓大家關注，減少未來受害的人」、「一開始的確不欣賞他，但他的片越來越不錯，至少比政府好」、「所以要長的帥、要高尚才能批評政府？」「有本事妳去柬埔寨救人回來再來嘴」、「要批評什麼都可以，但最基本的尊重要有」、「吵來吵去沒有用的，證據會說話，那麼有本事的話，自己過去救兩個台灣人回來看看啊」。

▲▼。（圖／翻攝自ETtoday粉絲團、PTT）

▲▼網友對此事的看法。（圖／翻攝自ETtoday粉絲團、PTT）

▲▼。（圖／翻攝自ETtoday粉絲團、PTT）

也有網友將薛舜文的貼文轉發到PTT，表示她一篇貼文同時進行了學歷羞辱和外貌羞辱，即使Bump過去有做錯事，但這和柬埔寨救援沒有關係，「就事論事，我相信有基本良知的人，都會認可Bump在防堵柬埔寨這件事上，確實做出了一定程度的貢獻」，猜測Bump過去的爭議事件可能都會被拉出來罵一遍。

不少人看到後表示，「Bump在這件事上很有貢獻沒錯，他以前怎樣其實還好，要就事論事」、「雖然刪文了，支持Bump直接提告」、「這次我支持Bump」、「我覺得bump救人是事實，但我以前的確也因為他的影片風格不喜歡他是事實，也不認為他是多正直的人，但這次杜拜的事我覺得的確外交部是有進步的空間，並沒辦法說代表處人員好棒棒，有缺失就改，有窒礙難行的苦衷就講，但不用完全撇清真的」、「不用管Bump以前怎樣，至少這次他做功德也才喚起大眾對這議題的關注」。

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