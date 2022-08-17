艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

▲艾成今在蘆洲捷運共構大樓墜樓身亡。（圖／翻攝自艾成臉書）

實習記者廖翊慈／綜合報導

藝人艾成今（17）日爆出墜樓身亡的噩耗，消息一出震驚各界，美女律師李怡貞感嘆，承認自己「再也撐不下去」是一種堅強，因為我們都不是十全十美的人，勇敢求救並非弱者。

艾成本名為蔡艾成，曾參加《超級偶像》第一屆的踢館歌手，甚至在第二屆奪下冠軍，也因此在台打開知名度，出演過《風水世家》、《新兵日記》、《父與子》等戲劇，只可惜星路並未大紅大紫，後來開的艾沙叻餐廳也受疫情影響，虧損500萬元，和藝人王瞳於2020年結婚，夫妻間的事也持續受到不少關注。

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▲李怡貞因艾成離世一事在臉書上有感而發。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

艾成身亡震驚不少粉絲及演藝圈友人，美女律師李怡貞也在臉書上有感而發，「承認自己『再也撐不下去』是一種堅強。人本來就可以很糟糕的活著，我們大家都不是十全十美的人，勇敢求救並非弱者，生命也一定可以找到出路。」

貼文末也附上生命專線，李律師也在留言區呼籲，「希望今天的大量悲傷新聞不要引起負面效應，覺得累了就請讓自己好好休息。」也有網友不解，為何艾成不求助於最親近的人，李怡貞則是回覆，「自己永遠是自己的大魔王。」

據悉，王瞳因事發當日有工作在宜蘭，故讓兩名教友至家中陪伴情緒不穩的艾成，當教友抵達家中時，仍未成功阻止悲劇發生。目前遺體已送達殯儀館，王瞳也完成筆錄，待警方進一步調查中。

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