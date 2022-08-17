刷3hrs搶周興哲演唱會！她拜託先父「幫幫孫女」爆哭：成功了

▲原PO拜託過世的爸爸幫女兒搶票，結果讓她驚呆。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

搶演唱會門票不只要手速，也很看運氣，但有時候也會有奇蹟！一位媽媽13日在臉書「靈異公社」貼文，提到女兒日前要搶票，從中午12點刷到下午2點都失敗，換她接手後繼續按到3點半，卻都在驗證機器人時搶輸。快放棄時，她拜託過世的爸爸幫幫外孫女，沒想到真的奏效，讓她不禁爆哭出來。

這位媽媽文中表示，女兒10月底生日，願望就是去看偶像周興哲的演唱會，所以為了搶票，女兒一路從中午刷到下午2點，但800元和1280元的票都被搶光，甚至已經有人抬高價位轉售。

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後來，女兒去參加社區普渡時，她不死心地接手幫搶，繼續按到3點半，「低價的票剩1280元，有三天演唱，我一直搶～都在驗證機器人時輸了，最多到第二關就搶輸。」

▲原PO女兒的偶像是周興哲。（圖／星空飛騰提供）

就在快放棄的時候，她突然閃過一個念頭，「我對著空氣和先父說：爸，如果祢還在，一定會包錢完成外孫女的生日願望」，直呼爸爸走得太早，沒享到外孫女孝順，「但她去祭拜時，比我當女兒更有心，記得祢愛喝的飲料」，希望爸爸幫忙搶一張。

接下來發生的事，讓她也驚呆，「話一停，我嚇死了！原本停留在平板上那己被搶走票的畫面，出現成功搶到一張10／23日、1280元、正中間的票」，而且還無須認證機器人。她當下激動地打電話叫女兒上樓，順利在剩餘9分鐘內輸入信用卡號、訂到票，「我爆哭謝謝先父，也許是女兒拜了好兄弟、地基主，反正～終於完成女兒的生日願望。」

貼文一出，網友紛紛莞爾，「很溫馨不可怕，阿公好棒欸」、「阿公也是高科技人才」、「阿公果然都疼孫」、「阿公表示：果然還是要我出馬」、「我相信喔！一定是阿公的力量」、「這故事提醒了我們，以後要搶票記得先拜祖先」、「阿公總是不會讓孫女失望」、「這個不按讚不行，好媽媽+好外公。」