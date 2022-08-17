醫示警聲音沙啞是BA.5前兆！羅一鈞：病毒侵犯咽喉「3成病患會有」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

Omicron變異株BA.5已有多例社區感染，近期有英國研究發現，感染Omicron病毒「聲音沙啞」為主要症狀之一。對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，研究得到的結果是有3成患者會有聲音沙啞情形，主要是病毒侵犯咽喉，但根據後續症狀分析，沒有因為BA.4和BA.5流行後有增加情形。

胸腔暨重症專科醫師黃軒今（17）日在粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》示警「BA.5來，請注意這聲音」，並引述英國研究收集了6萬3002名感染Omicron病毒個案，分析這些人的症狀，發現除了喉嚨痛為最常見症狀外，接下來就是「沙啞聲音」，可能也是主要症狀之一。

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羅一鈞表示，該醫師引述的英國研究是去年個案收集到今年1月，用不同病毒株做比較，得到的結果是Omicron個案聲音沙啞比例比較高一點，大概有3成多，其他常見症狀中，5～6成會有喉嚨痛，4成會有咳嗽。

羅一鈞說，聲音沙啞症狀就是病毒侵襲到喉嚨、咽喉，就會引起聲音沙啞，這比較像是衍生出來的症狀，也不是這一波特別需要注意的，因為英國後續症狀分析，所有Omicorn流行期間，沒有因為BA.4和BA.5流行後有增加情形，不會說4到5月流行疫情後，進入8、9月情形出現更多聲音沙啞的患者。

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