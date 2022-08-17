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單親媽獨養2資優女！賣蘿蔔糕一天賺不到200泣：不能毀了孩子

▲。（圖／翻攝自臉書／社團法人愛的延續公益協會）

▲單親媽媽阿月靠著在市場擺攤賣蘿蔔糕，養大兩個女兒。（圖／臉書社團法人愛的延續公益協會授權提供）

實習記者廖翊慈／綜合報導

桃園八德區45歲的單親媽媽阿月（化名），多年來靠著市場擺攤的收入養大2個女兒，女兒們也不負媽媽的辛勞，大女兒在校是生醫組資優生，小女兒則是體育健將，兩人拿過不少獎牌、獎狀，可惜因新冠疫情影響阿月擺攤生意，一天下來賺不到200元，兩個女兒看母親為生活擔憂，想休學幫忙家計，但阿月表示，「孩子的學業和未來，不能毀在我手上。」

慈善機構「社團法人愛的延續公益協會」近日在臉書專頁上分享一件案例，貼文附上幾張照片指出，阿月當年生下兩個女兒後，先生不想負責就跑了，阿月長期在桃園八德的市場擺攤賣蘿蔔糕等傳統點心，以來維持家計，單親的她育有兩個女兒，17歲即將升高三的大女兒「小穎」，以及即將邁入高一的15歲小女兒「小雅」。

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阿月向協會表示，兩個女兒在校的成績非常優異，樸素的家中擺滿兩人的獎狀及獎盃，書櫃內也有滿滿的參考書，「小穎是校排有名並且分入未來醫學系『生醫組』名列前茅的資優生，小雅也不遑多讓，國中時期更已是集合體育與學科的資優學生！」無奈阿月也躲不了疫情的衝擊，收入本就微薄，生意一下變得慘淡。

由於市場內的人潮大幅減少了許多，為了女兒的學費以及房租等日常開銷，阿月四處借貸，甚至為了支撐母女三人生活，不惜讓倆個女兒獨自在家自理生活，並用了大半年的時間南下奔波在全省各個市場擺攤。

在外頭奔波的阿月最欣慰的是，兩個懂事的女兒即使沒有大人督促，在校仍保持優異的成績，自動自發地學習讓阿月甚是感動。不過現實總是殘酷的，她表示，「不斷累積的債務與房租積欠，隨著國內疫情擴散後市場人潮再銳減，常常奔波一整天下來扣掉成本後，幾乎等於白做工。」為了生活不能斷糧，阿月在每天跑完市場後，還會到水果攤領時薪打臨工。

只是阿月辛苦賺的錢仍難以維持基本溫飽開銷，無力償還積欠7個多月的房租，更面臨房東不斷催促搬離，以及孩子們後續學費的壓力。兩個女兒每日每夜看著辛苦的母親，心疼不已，於是小雅在國中畢業前就到餐廳夜班打工到半夜，而被學校看好未來醫學科系的小穎更打算休學協助家計。

阿月不甘現實壓力而讓前途一片光明的女兒放棄學業，「倆個孩子的學業和未來不能就這樣毀掉在我手上」。所幸經過協會人員多次的溝通，兩個女兒目前打消放棄學業的念頭，協會也表示，「正因為生活的艱困，唯有良好的品行與教育，才能讓孩子在未來有更多人生的選擇。」貼文底下也有不少熱心民眾資助阿月一家三口，協會也正計畫將阿月的蘿蔔糕以網路銷售的方式幫助她。

【本文獲得社團法人愛的延續公益協會授權引用】

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